Diego Cocca: "Lo importante era ganar"

Diego Cocca tuvo su presentación como entrenador de la Selección Nacional Mexicana, en un duelo decisivo para avanzar a la siguiente ronda, Jamaica sorprendió y el duelo terminó con empate a uno, la afición abarrotó el estadio e hizo notar la molestia con el equipo y el mal rendimiento que tuvieron durante el encuentro, en conferencia de prensa el entrenador dijo estar inconforme con el resultado y resaltó que lo importante era ganar.

México se presenta/Imagen: miseleccionmx

El analisis de Cocca

La Selección Nacional Mexicana tuvo una gran prueba ante un rival que salió a la cancha del Azteca a presionar a los locales, al final el equipo mexicano cerró el partido generando muchas oportunidades.

“Las formas, lo que mostró el equipo, la personalidad, me demuestra que ese es el camino. Se sintieron identificados y me gustó la idea, probamos por todos lados y el equipo mantuvo la intensidad. En el segundo tiempo los superamos, eso me da la tranquilidad de saber que estamos por el buen camino”.

El Tricolor pasó por un gran momento de tensión cuando el equipo de Jamaica les estaba generando mucho peligro, pero México subo darle la vuelta al momento y cerró un partido con muchas oportunidades.

“Estoy contento con la unión de grupo, con lo que se hizo en la cancha, la cantidad de situaciones creadas. Hay que seguir mejorando, pero estoy con los jugadores y ellos demostrarán a la gente que hay hambre”.

Sin duda México se vió superado por muchos momentos en el duelo ante Jamaica, al ser el segundo duelo de Cocca queda claro que necesitará mucho tiempo trabajando con los seleccionados, esto fue lo que comentó el entrenador: “Veo mucho campo para mejorar, no estamos al nivel que queremos; vamos por ese camino, estamos convencidos que es por ese camino”.

"Tengo un proceso de 3 años y medio, llevo un mes y 10 días con los jugadores. Sabemos lo que tenemos que mejorar; la conclusión es que hay que seguir trabajando de la misma manera".

Tras el gran fracaso de la Selección en Qatar, prácticamente el plantel sigue siendo el mismo y eso ha causado muchas críticas, ya que la afición exige un cambio generacional, durante el encuentro se escucharon muchos abucheos hacia algunos jugadores que en el proceso anterior eran inamovibles, en este momento se nota el bajo nivel de algunos jugadores.

"Trabajando y convenciendo en todos los sectores del futbolista, estamos seguros que ese es el camino".

El objetivo de hoy era conseguir el triunfo ante Jamaica que es un equipo que en los últimos años ha dejado ver que ya es un equipo que puede poner en aprietos a cualquier rival en el área, ya que tiene muchos jugadores compitiendo en el máximo nivel de Europa. "Hoy me demostraron los jugadores que tienen conocimiento y que tienen personalidad".

Para finalizar la conferencia esto dijo Cocca:

“Es importante, con eso construiremos muchas cosas de puertas para adentro y cuando las cosas funcionen dentro de la cancha, se van a transmitir, para que ojalá la gente nos pueda alentar”.