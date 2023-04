Kevin Escamilla: "Estamos muy tranquilos con el trabajo que venimos haciendo en la temporada"

Kevin Escamilla habló ante los medios de comunicación de cara a lo que será el último encuentro de la escuadra queretana del certamen.

Pese a los buenos resultados en la campaña, el equipo queretano ya tiene nulas posibilidades de calificar a la fase final del certamen, sin embargo, este domingo cierran ante Pachuca y Kevin Escamilla habló ante los medios de comunicación.

De inicio habló acerca de cómo Querétaro cierra el certamen: “Estamos muy tranquilos con el trabajo que venimos haciendo en la temporada. Considero que es un torneo que venimos de menos a más y estamos no conformes, pero sí contentos con el trabajo que venimos desempeñando sobre todo cuando se abre la posibilidad de que la gente vuelva a estar con nosotros”.

El mediocampista habló de que el equipo se mantiene 100% enfocado en el duelo que falta, además de encontrarse satisfechos por cómo se terminan las cosas en esta campaña buscando cerrar con todo: “Estamos motivados a cerrar con todo y sobretodo devolverle esa alegría que tanto se merece la afición de Querétaro”.

También tocó el tema de la multa que se tiene que pagar, argumentando que es algo que el equipo viene arrastrando y por ende terminó repercutiendo en muchas cosas: “Creo que es algo que se viene arrastrando desde hace tiempo, sobre todo desde lo lamentable del 5 de marzo del año pasado. Considero que es algo que nos vino a dar una sacudida a todos, hubo muchos altibajos dentro y fuera de la institución, que nos vinieron a repercutir aquí en el equipo. No es algo de este torneo, es algo que se vino acumulando y desafortunadamente no tenemos la oportunidad hoy en día de estar en la reclasificación, pero estamos de cierta forma tranquilos por el torneo que venimos cerrando”.

El mexicano sabe que el apoyo de su afición es fundamental para el equipo, además de que auguró un mejor certamen para la próxima campaña, ya que sabe que Querétaro está para grandes cosas: “Decirle a la afición que gracias a ellos estamos en donde estamos, creo que la apertura del estadio fue un golpe positivo muy grande para nosotros el apoyo es fundamental para nosotros. Posiblemente el próximo torneo arranquemos desde cero, ahora sí teniendo una base sólida, teniendo esas mismas expectativas que tuvimos este torneo. Creo que este equipo está para grandes cosas porque nunca hemos dejado de luchar cada partido”.

En cuanto a su siguiente rival, Kevin Escamilla sabe que es un rival fuerte, sin embargo también dijo será un encuentro bastante explosivo: “Sabemos que es un equipo muy dinámico es muy poderoso que va al frente, tiene un gran entrenador en la cabeza pero lo que hemos venido haciendo; luchando cada jugada, haciendo lo que . Considero que va a ser un partido muy atractivo porque los dos equipos son dinámicos, va a haber mucha pelota en juego, va a haber mucho ida y vuelta y considero que el equipo está preparado y consciente de lo que se juega”.

Escamilla cerró la conferencia pidiendo a la afición queretana y a los niños en particular, que los acompañen el domingo en el estadio Corregidora, dónde buscarán darles de regalo del ‘Día del Niño’ una victoria.