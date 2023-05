Robert Dante Siboldi: "Estoy orgulloso de este equipo; pusieron lo que había que poner"

Si hay un hombre que salió sumamente orgulloso por lo hecho por los Tigres de la UANL al eliminar a los Rayados de Monterey a domicilio fue el director técnico Robert Dante Siboldi y así lo expresó en conferencia de prensa

"Estoy orgulloso de este equipo, de los jugadores, pusieron lo que había que poner, sabemos que los muchachos tienen personalidad, siempre mostraron las ganas de seguir avanzando y llegar a la final”, dijo.

Asimismo, con respecto al parado táctico, el uruguayo indico lo siguiente: “Nuestra estrategia que teníamos era dar un cambio a lo que veníamos haciendo, ser poco predecibles y buscar una evolución, una revolución, creo que lo conseguimos ante un gran equipo y con un gran cuerpo técnico, los conozco a todos, son sensacionales, los aprecio mucho”, dijo.

“La estrategia fue aguantar el primer tiempo, controlar la mitad del campo y tener gente atrás para contener los embates, su juego directo, los ataques por los costados, el primer tiempo fue de posesión, lo hicimos, a veces nos apresuramos en la salida y perdimos el balón, pero el plan era ese, en el segundo tiempo sabíamos que teníamos que ir por un gol, teníamos que ganar, no había de otra, hicimos los cambios arriesgados para buscar un gol y se dio”, explicó.

La clave

Robert recalcó que “la idea era que el rival no supiera cómo estábamos parados, no somos tan buenos como el último resultado ni tampoco tan malos, estoy contento de estar al frente de un equipo con este tipo de variantes, de estrategia, tenemos jugadores con diversas características, talento, hoy (sábado) todos pusieron su entrega y todo salió bien, no fue fácil ganarle al líder del torneo”, cerró.

Para finalizar Siboldi dio su opinión con respecto al juego e índico:

"Tenemos que jugar bien y no equivocarnos como en el partido de torneo regular, a pesar de tener un hombre menos y tuvimos llegadas de peligro pero no fuimos contundentes, Pachuca es un equipo rápido y tiene dinamismo, trataremos de hacer un partido rayando en la perfección para no equivocarnos y lograr el pase a la siguiente ronda” concluyó el DT de Tigres.