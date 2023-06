Previa México vs. Camerún: se cierra la preparación rumbo a la Nations League

La Selección de México quiere llegar lo mejor posible de cara a los torneos internacionales del verano cuando se mida, este sábado, a la Selección de Camerún en juego amistoso de la Fecha FIFA.

La Selección Mexicana viene de derrotar 2-0 a Guatemala a mitad de semana con goles de Raúl JIménez y Roberto de la Rosa, destacando que ninguno de ellos estará en los torneos importantes, además de que el “Lobo azteca” tuvo que ser operado este viernes y su actividad en el verano tendrá que ser enfocada a su rehabilitación.

Se espera que Diego Cocca utilice un cuadro alternativo y no las mejores armas que tendrá ante el juego del jueves ante Estados Unidos, aunque para la parte complementaria podría tener a algunos jugadores en el campo para que vayan teniendo actividad.

Mientras que Camerún, que al igual que el combinado azteca se quedó en la fase de grupos de Qatar 2022, no tendrá muchos juegos en estos meses, razón por la cual no ha llamado a sus mejores hombres y figuras como el experimentado elemento del Besiktas, Vincent Aboubakar, no fue llamado para este juego.

Por ello, se espera un partido sin muchas emociones como suele ser el “Moletour” del Tricolor, aunque el cuadro azteca debería de imponer condiciones para llegar fortalecido anímicamente para el choque ante USA.

Antecedentes

El único choque entre estas dos selecciones se dio en el Mundial de Brasil 2014 con victoria para nuestro país por 1-0 en la Fase de Grupos, siendo Oribe Peralta el anotador del gol.

Jugadores a seguir

Carlos Acevedo: es muy seguro que no tenga mucha actividad en las competiciones oficiales porque estará Memo Ochoa, por lo que deberá aprovechar las oportunidades que tenga para poder irle llenando el ojo al timonel argentino.

Karl Toko Ekambi: si algo caracteriza al jugador del Rennais es su velocidad y explosividad, cuestiones que podrían poner en jaque a la defensiva mexicana, sobre todo si deja espacios en la zona baja.