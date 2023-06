La Selección Mexicana sub 23 se le escapa el liderato ante Australia

La selección mexicana sub 23 perdió 0-2 en su último juego del grupo B, donde parecía que sería un partido sin complicaciones para los mexicanos, siendo lo opuesto, siendo dominado por los Socceroos.

Iniciaban las acciones, donde el equipo mexicano se mostraba intenso los primeros minutos del juego, aprovechando los pocos errores defensivos de los australianos. Al 10, llegaba el peligro por parte de Australia donde el defensor Juárez se hacía presente evitando la caída de su marca.

Luca Martínez buscaba hacerse de la pelota, pero con diversas marcas personales evitaban que el mexicano se pudiera mostrar su fútbol esto cerca del minuto 11.

Al 15, Farrell remataba solo sin marca, Juárez olvidaba su marca y ese remate se iba afuera del arco. La pelota parada era una opción para Australia, insistiendo con la pelota parada, donde el arquero López tenía que salir a puños a salvar la puerta, minutos después a Martínez no lo soltaban y lo seguían tirando para que no se diera la vuelta y hacer pases a sus compañeros.

Al 28 llegaba la opción más peligrosa del tricolor, Montaño no podía pegarle bien, después de una buena labor defensiva de la selección australiana, los mexicanos tocaban por primera vez a puerta. Al 33, una mano de Tilio dentro del área de México salvaba a los de verde, porque por poco caía el gol. Al 39, otra vez Montaño ponía cerca un tiro que termino a puerta, después de un rechace malo de los australianos que pego en el poste.

Al 43, Galdames le pegaba un buen derechazo, de frente al arco defendido por Nicholas Bilokapic. Segundos después Martínez se perdió el gol, pegándole horrible y se va ese tiro por arriba del arco.

Para acabar el primer tiempo, Triantis la tuvo y por poco caía el gol de los australianos, Juárez le ponía el cuerpo encima y evitaba que el australiano se acomodara a pegarle.

Foto: Maurice Revello

Segundo Tiempo: La cáida del equipo mexicano

Iniciaba el complemento con Australia mostrándose intenso en los primeros minutos. El primer gol llegaba al minuto 50, donde Noah Botic remataba de frente al arco de Héctor Holguín, tapando bien, pero por la fuerza del tiro vencía al arquero mexicano y el balón se iba adentro de la red. Alberto Herrera tampoco pudo hacer una labor defensiva que hizo que se le escapara el delantero australiano.

Pocas ocasiones pasaban en el terreno de juego, donde los mexicanos solo veían pasar la pelota, los australianos se hacían más fuertes en el medio campo. Ante la revolución de cambios empezaban a funcionar para México al 69, porque Jesús Moreno remataba, pero sin éxito, yéndose a saque de puerta ese disparó lo más cerca de México en ese momento del segundo tiempo.

Al 72, Marcelo Flores mostraba su fútbol de regate, pero ante las buenas ocasiones en la banda, desbordando, no lograba mandar un centro con éxito, sin ningún compañero que encontrara ningún centro.

Otra vez al 77, Marcelo aparecía con un disparo de frente al arco de Nicholas Bilokapic, Emiliano Martínez tenía el balón, pero Flores tomo la iniciativa para pegarle y el disparo se iba a un costado. La desesperación iniciaba, desde larga distancia México probaba con Beto Herrera al 83, pero ese tiro iba con potencia y seguro el arquero de los Socceroos.

Al 88, llegaba la estocada final para el tricolor, Gran pase de Garang Kuo al área chica y el primer delantero australiano resbalaba, pero Marlee Francois encontraba la pelota sola sin marca, era el gol que ponía fin al partido y el que le robaba el liderato a México.

De esta manera los australianos terminaban el partido con una victoria de 2 goles a 0, donde no llegaban como favoritos, despojándole el primer lugar al tri, los Socceroos son primeros con 7 puntos y se clasifican a la siguiente fase.

La selección mexicana sub 23 espera resultados del grupo C, donde Japón y Marruecos buscan pasar, empatados a puntos con 3 unidades ambas selecciones, México necesita que de esos juegos no caiga una lluvia de goles de las dos escuadras y le quite su boleto a la ronda final, el mejor segundo lugar se califica a las semifinales.

Alineaciones

México: Holguin, López, Juárez, Monrroy, Garcia, Montano, Galdames, Martínez, Herrera, Espinoza y Robles.

Australia: Bilokapic, Talbot, Rawlins, Farrell, Triantis, Nieuwenhod, Peupion, Tilio, Teague, Botic y Francois.

Resumen del juego