Jaime Lozano: “Me deja un gran sabor de boca, me encanta no recibir gol”

México se llevó la victoria contra Costa Rica 2 a 0 en el AT&T Stadium, un partido que fue dominado por la selección y que le dió el boleto a las semifinales de la Copa Oro. La selección mexicana espera al ganador de Guatemala contra Jamaica que se jugará el 9 de Julio y que definirá al contrincante de México en las semifinales del torneo.

miseleccionmx

Declaraciones

Primero habló sobre el fuerte rival al que se enfrentó la selección mexicana al ser un equipo bastante completo y que sin duda fueron difíciles de ganar. También habló sobre su alegría de quedar sin goles en la portería mexicana, el esfuerzo de los jugadores en la defensiva fue un factor que permitió eso y que son rasgos de un equipo ganador.

"El día de hoy fue un partido durísimo como esperábamos, con un Costa Rica que venía a la alza, que venía haciendo bien las cosas, que a lo mejor con Panamá nos es lo que esperaban, después se clasificaron al final haciendo muchos goles y mostrando su poder ofensivo. Y que me deja un gran sabor de boca más allá de la victoria, no recibir gol, me encanta no recibir gol, creo que somos un equipo potente al ataque y si mantenemos la concentración seguramente que seguiremos siendo candidatos a avanzar y conseguir la copa. Me gusta el grado de concentración porque es fácil distraerse en una jugada como nos ha pasado históricamente y que estos equipos que contragolpean bien puedan hacerte daño. El primer tiempo recuerdo muchísimo regresos del equipo cuando perdíamos el balón y parecíamos hormigas. Íbamos 2, 3 o 4 contra 1 y ese grado de compromiso defensivo es de un equipo competitivo que quiere ganarlo todo"

Después platicó de los fuertes golpes que recibieron en el juego Edson Álvarez y Henry Martin. Ambos fueron cambios, la prensa se siente preocupa por el estado en el que salieron de la cancha y de su posibles lesiones en cara a las semifinales de la Copa Oro.

“Bueno Henry no, se fue con golpes pero fue más un cambio porque lo notamos un poco cansado, tuvo mucho desgaste en el primer tiempo de tanto presionar y buscábamos que Santiago Gimenez pudiera ingresar con algunas indicaciones y queríamos defendernos de mejor manera de Costa Rica. Y sobre Edson, él pidió su cambio, en este caso el doctor nos dice que no podía seguir. En el vestidor el comentó que está mucho mejor, que pensó que era algo más grave y tendremos que esperar. Igual ahorita con todas las emociones a flor de piel, evidentemente ya no se siente tan mal, pero hay que esperar un día para ver si estará listo para las semifinales”

Resumen