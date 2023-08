Previa: América Femenil vs FC Barcelona: Duelo de campeonas

Un acontecimiento histórico se vivirá mañana en el Estadio Azteca, el FC Barcelona femenil está de gira en nuestro país, donde tendrá dos amistosos con Tigres y el Club América femenil. Este martes 29 de agosto a las 20 horas, se vivirá una fiesta en el Coloso de Santa Úrsula.

Siendo un duelo de campeonas, por primera vez estos dos equipos se cruzarán, las actuales reinas de Europa y las monarcas de la Liga MX Femenil nos regalarán un gran espectáculo.

Foto: Club América

¿Cómo llega el América?

Las águilas llegan de ganarle al Mazatlán por 3 goles a 1. Actualmente el conjunto azulcrema se ha visto imparable en la temporada regular, estando invictas y mantenido una gran productividad de goles. Además, manteniendo una baja de goles en contra. Siendo el rival a vencer en esta campaña.

En lo colectivo han sido dueñas de todos los juegos que han tenido, en lo individual en sus filas cuentan con Kiana Palacios y Andra Pereira con 7 goles cada una batallando en la tabla de goleo con las amazonas Maricarmen Reyes y la Maga Ovalle.

Aparte que Karry Martínez, Sarah Luebbert y Betzy Cuevas levantan la mano estando dentro de las mejores 15 goleadoras del torneo.

¿Cómo llega el FC Barcelona?

Las actuales campeonas de la Champions, llegan de ganar en sus últimos 2 amistosos ante el Montpellier y la Juventus en el Gamper donde golearon por 5 goles a 0.

Además, el plantel cule ya llego a tierras mexicanas para esta pretemporada fuera de España. Con plantel casi completo, María León y Alexia Putellas se incorporaron en las últimas horas. Aitana Bonmatí no estará en esta gira después de su actuación con la selección española en el mundial.

Después de este partido en la CDMX viajarán a tierras regias donde se enfrentarán a otro equipo potencia como Tigres femenil en el Volcán. El cuadro azulgrana se ha entrenado en doble sesión para adaptarse lo más pronto posible a la altura y clima mexicano.

Foto: FCB

Jugadoras a seguir

Se tiene mucha expectativa si la reina Alexia jugara este primer partido ante el América, pero el cuadro culé cuenta con un gran arsenal de ataque, en todas sus líneas es muy completo.

Asisat Oshoala será la jugadora a seguir para este partido, quien llego de su participación el mundial con Nigeria, haciendo un gol en cuatro juegos. Pero el rendimiento que ha dado en el Barcelona ha sido clave para muchos triunfos, con más de 20 goles en más de 30 juegos en la temporada pasada.

Por el lado de las águilas, tenemos a Andrea Pereira, la ex Barça se rencuentra con sus compañeras cules, la Tía Pere tiene 7 goles en este torneo siendo una de las mejores goleadoras del torneo. ¿Sera que se aplique la ley del ex?

Foto: FCB

Declaraciones

Kiana Palacios y Andrea Pereira se mostraron contentas por la llegada del Barcelona en México.

“Para mí es un honor jugar contra ellas, son jugadoras muy top, verlas en la tele y luego tenerlas aquí, va ser algo muy especial”.

“Estoy encantada de que vengan, ver ex compañeras, nunca me he enfrentado siendo el poderoso Barca, creo que va ser la primera vez, escuchaba a los rivales sobre ese potencial que teníamos, espero que la altura les pegue tantito”.

Por su parte Caroline Graham Hansen y Marta Torrejón se sintieron agradecidas por la afición mexicana y asombradas del proyecto del fútbol femenil.

“Es un placer estar aquí, el recibimiento es espectacular, la afición que hay en México que sigue a nuestro equipo es increíble, el proyecto que tienen de fútbol femenino está creciendo, nosotras estamos aquí para aportar nuestro granito, para que más gente se enganche, que juntas hagamos un gran espectáculo”.

¿Dónde y cuándo ver el América vs Barcelona?

El partido lo podrás ver por las señales de TUDN en México. Para los Estados Unidos en VIX. Iniciará en punto de las 20:00 horas tiempo de la CDMX, para Estados Unidos a las 22:00 horas.