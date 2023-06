Katty Martínez y Andrea Pereira le dan el primer triunfo al América femenil ante Pachuca

El Club América da el primer golpe en la gran final de la Liga MX Femenil, ganando en terreno ajeno 1-2 ante un Pachuca que no se guardó nada en esta ida.

Iniciaban las acciones en el Estadio Hidalgo dónde al minuto uno el conjunto de Pachuca iniciaba tocando puerta con Mónica Ocampo, pero sin éxito para la Tuzas.

Los primeros 5 minutos del partido eran a favor del conjunto local dónde buscaban los espacios en los errores defensivos del conjunto americanista. Al minuto 10, iniciaba el show de las arqueras, Esthefanny Barreras salvaba a las Tuzas, con el tiro de Palacios en una gran jugada en conjunto con Mauleon.

Al 13, Yanin Madrid se hacía presente con un centro que Ocampo encontraba y era atajado por González.

Al 16, el ataque de las águilas respondía con un tiro de María Mauleon desde larga distancia que era tapado por Barreras. Pachuca otra vez se salvaba, pero los roles cambiaban porque al minuto 18, existía un error en la salida de Itzel González con Karen Luna, que Mónica Ocampo aprovecho haciendo un pase atrás par Hermoso, pero no lograba llegar Jennifer, Charlyn Corral la mandaba empujar, haciendo el primero de la noche.

Al minuto 22, la española se queda con las ganas de marcar en la ocasión anterior, Jennifer Hermoso en dos tiempos intentaba hacer peligro, donde la española en la primera ocasión era atajada es pelota por Itzel González y la segunda un tiro muy desviado que se iba afuera.

Al 29, Ocampo llegaba en esta vez, pero Itzel González se recostaba en el suelo y América se salvaba del segundo.

Al 31, parecía que el segundo gol de la goleadora llegaba, porque Charlyn Corral, estaba sola contra Itzel González, pero un tiro desviado que se iba cerca del arco. Pero aparte había fuera de lugar, salvando a las águilas.

Al 45, Nicolette Hernández mandaba un centro que Janelly Farias cortaba perfectamente. América se perdía de una gran ocasión. Así mismo al 47 en el tiempo de compensación, Betzy Cuevas tiraba, pero a las manos de Estefany Barreras se quedaba esa pelota.

De esa manera terminaba la primera parte de la gran final, con el gol de Corral que daba la ventaja mínima a las locales.

Foto: América Femenil

Segundo tiempo: La remonta del América Femenil

Para el complemento Ángel Villacampa no se guardaba nada, porque hacia una revolución en los cambios, moviendo sus fichas para buscar el empate y una ventaja que fuera de gran ayuda para la vuelta.

Karina Anais Rodriguez, Katty Martínez y Sarah Luebbert entraban para darle frescura a la ofensiva del cuadro azulcrema.

Al 47, Katty intentaba una chilena que no le salió del todo bien. Segundos después de un tiro de Kimberly Rodríguez que se iba por arriba del arco de Pachuca.

Al 56, un tiro de Kattykiller que era atajado sin problema para Estefany Barreras, faltando un poco más de potencia. América seguía insistiendo.

Al 57, Pachuca casi hacia el dos a cero, Charlyn Corral se animaba con un tiro de larga distancia que pasaba por arriba del arco de González. Pasaba el tiempo y Hermoso tenía una ocasión clara de frente a Itzel que fallaba, un disparo que pegaba en su rodilla, no tenía éxito.

Al 66, el VAR llamaba Katia Itzel García para indicar un posible penal por una mano de Esbeydi Salazar. El América tenia vida con esta ocasión, porque se preparaba la española de las águilas desde los once pasos. Al 68, la Tía Andrea Pereira marcaba y Estefany Barreras no lograba atajarlo.

La revolución del América continuaba, al 72 en una gran jugada por parte Kiana Palacios le daba la asistencia a su delantera, con el pase de la muerte en el área, Kattykiller hacia los 2 goles a 1, que era el definitivo para poner a Pachuca en aprietos.

Al 78, Jennifer Hermoso se pintaba de amarillo por reclamos. El tiempo pasaba para las Tuzas, lo más cerca fue a los instantes finales de llegar al 90, con un remate de cabeza de Karen Díaz que se iba por un lado del arco de Itzel.

Se agregaban 5 minutos más, en dos momentos tuvimos lo que pudo ser el cierre del juego, pero no fue así.

Al 93, Itzel González tapaba el tiro de Mónica Ocampo, saliendo como toda una heroína salvando al América. Al penúltimo minuto salvada de Estefany Barreras, con un tiro desde fuera del área de Sarah Luebbert que se iba por arriba del arco.

De esta manera se terminaba el partido con ventaja para el América femenil 2 goles a uno en la cancha del Estadio Hidalgo. Pachuca necesita marcar 2 goles si quiere ganar en el tiempo regular, evitando un gol en contra. Pero si mete un gol las Tuzas y América no marca ninguno se irían a penales.

El Estadio Azteca será la sede para este partido de vuelta, donde no va a caber ninguna alma el Coloso de Santa Úrsula, que estará lleno para el conjunto americanista que tiene la gran oportunidad de levantar la copa con su gente y en su casa.

Declaraciones

La goleadora del encuentro Kattykiller dio su sentir después del juego, siendo la jugadora del partido.

“Este no es el que quiero, el que quiero es el otro (haciendo referencia al campeonato de liga). Agradecida con mis compañeras, dedicárselo a mi familia que siempre está en la buenas y malas, no me importa este (el premio de jugadora del partido) si no ganamos el otro”.

Para Ángel Villacampa resalto lo siguiente del juego, comentando que no fue nada fácil el aguantar a Pachuca, sabiendo que América aun no gana.

“Ha sido un poco de montaña rusa este partido, viendo el ambiente, analizando a Pachuca su torneo, que ellas eliminaron a Rayadas y Chivas, sabíamos que iba ser muy duro. Dice mucho de Pachuca, sabíamos que había una alta probabilidad de recibir un gol, lo único que nos preocupaba como íbamos a reaccionar, entre Jenni y Charlyn iba ser complicado controlar esas situaciones. Hicimos el cambio de Niki por mareo, se sentía muy mareada. Hay que estar tranquilos, porque lo triste de esto es que no tenemos nada, ahora llegamos el lunes, va ser la final de las finales, hay que recuperarse a nivel físico y mental”.

Foto: Liga MX Femenil

Cuerpo arbitral

Para esta gran final de ida estuvo Katia Itzel García Mendoza, Priscila Eritzel Pérez Borja, Damaris Saray Jiménez Díaz y Aranza Quero Aguilar.

Alineaciones

Pachuca: Estefany Barreras, Janelly Farias, Annia Mejía, Selene Cortés, Yannin Madrid, Karla Nieto, Mónica Ocampo, Marta Cox, Jennifer Hermoso, Charlyn Corral y Esbeydi Salazar.

América: Itzel González, Jocelyn Orejel, Andrea Pereira, Kimberly Rodríguez, Sabrina Enciso, Karen Luna, Aurelie Kaci, Betzy Cuevas, María Mauleon, Nicolette Hernández y Kiana Palacios.

Resumen del juego

Goles de América por parte de Andrea Pereira al 68' Katty Martínez al 71'.

La anotación de Pachuca la hizo Charlyn Corral al 18'.

¿Dónde ver América vs Pachuca en vivo?

El partido de vuelta entre América Femenil y las Tuzas será en el Estadio Azteca a las 20 horas. Lo podrás ver por las señales de TUDN y el Canal Nueve por televisión abierta. Además, por la aplicación de VIX esto para México.

Para los Estados Unidos por TUDN USA y VIX lo podrás ver.