"Los abucheos inciden en el rendimiento del equipo": Antonio Mohamed

Al culminar el encuentro, el director técnico Antonio Mohamed aseguró que la victoria cayó muy bien el interior de la institución, dado que les quitó la presión que se había acumulado en las últimas semanas con los resultados poco favorables, sin embargo; detalló que en los próximos compromisos tendrán que demostrar que este resultado no fue casualidad.

"Obvio que sí, porque ya había un poco de presión de no ganar en casa, llega en muy buen momento la victoria. Nos recuperamos del golpe del martes que no era lo que esperábamos ahora tenemos que descansar para después ratificar está levantada porque nuestro objetivo es calificar y en el camino de calificar tenemos que encontrar regularidad, y este rendimiento lo tenemos que hacer fuera de casa, no solo en casa y ese es el próximo objetivo que tenemos como equipo", comentó.