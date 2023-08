"Fuimos superados, el rival nos ganó bien y justamente": Antonio Mohamed

Pese a que los Pumas cayeron 4-1 ante los Bravos, el estratega de Universidad Nacional aseguró que el marcador no solamente se debió a problemas defensivos, sino a distracciones puntuales que supo aprovechar el rival para reflejar esa diferencia en la pizarra.

“Fueron dos penales, un tiro fuera del área y una pelota parada; después nuestro arquero no atajó ninguna pelota. Fueron distracciones muy puntuales que marcaron el rumbo del partido; esas incidencias marcaron el rumbo del partido. No es problema de la parte defensiva. El equipo no fue superado de esa manera; al contrario, fue sólido y jugamos con inferioridad numérica atrás. El rival nos ganó muy bien y justamente”.