Fernando Ortiz renuncia como DT del América tras fracasar ante Chivas

El Club de fútbol América no sólo se quedó sin oportunidad de avanzar a la gran final del torneo, también, se quedaron sin su director técnico, luego de que Fernando ‘Tano’ Ortiz mencionará el final de su era al frente de los azulcremas tras los hechos sucedidos en el Clásico Nacional ante Chivas en el Estadio Azteca.

“Solo voy a decir dos, tres cositas. Primero felicitar a Chivas, hay que reconocer que el rival jugó mejor, felicitaciones por el pase a la Final. Segundo, por mí y por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado con la institución. Les quería decir eso, que tengan buena noche, buen fin de semana y gracias por todo”, expresó en conferencia de prensa.

Decepción que inundó el Azteca

Mientras Fernando Ortiz anunciaba ante los medios de comunicación su salida de manera oficial del América, los jugadores como Henry Martín o Álvaro Fidalgo expresaban su sentir tras haber sido eliminados de la liguilla del fútbol mexicano.

“No estuvimos a la altura de lo que es la Semifinal, nos faltó más intensidad, no quiero volver a ver el partido, pero hace falta por supuesto. A seguir pensando, a seguir ilusionados”, declaró Henry Martín en zona mixta.

“No se logró el objetivo, lo intentamos, se buscó, lamentablemente no se dio y ahora hay que pensar en lo que viene”, sentenció al final.

Asimismo, Álvaro Fidalgo expresó en zona mixta su responsabilidad en lo que concernía a la tarjeta roja recibida al minuto 60 y pidió perdón por no haber logrado el objetivo.

“Ya se los dije en el vestuario a todos, soy el responsable número 1 de la eliminación. Es la primera vez que me expulsan, nunca en la vida había hecho una entrada así. No entiendo, por más que le doy vueltas, no sé por qué. Ni siquiera me atreví a ver a mis compañeros a la cara porque siento que la eliminación es toda mía, toda”, dijo ante los medios.

Asimismo, hizo hincapié en que pedir perdón en situaciones como está, no tendrían repercusión alguna en lo que estaba sucediendo.

“Llegué hace dos años aquí, el club me cambió la vida. Nadie más que yo estaba en deuda por todo lo que me dieron. No llegó la 14, hoy sentí que eso llegaba, con el gol de Diego Valdés, y lo tiré todo a la mierda. Las disculpas no sirven de nada después de un error así, pero pido perdón”.