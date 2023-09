Ignacio Ambriz: "Contento porque la afición se va contenta"

El conjunto de los Diablos Rojos de Toluca se retira del Estadio Nemesio Diez con una victoria contra el Pachuca este domingo 03 de septiembre de la Apertura 2023. Se dieron las declaraciones del director técnico Ignacio Ambriz.

Tras ganar el partido 5-0, Ambriz declara que se va contento porque la afición está contenta tras haber enfrentad a un buen equipo y un buen entrenador.

"Son fechas FIFAS que tenemos que aprovechar, vamos a hacer un trabajito al que le llamamos normalmente una Cuña Física", lo cual es jugar en una liguilla, básicamente es jugar sin dar su máximo rendimiento para en su regreso volver a apretar el paso.

"Debemos ser mesurados" pero aún así, Ambriz le aplaude y agradece a todos los jugadores, tanto a los que estuvieron participes como los que estuvieron en la tribuna. "Todos aportan su granito de arena".

Declara que lo que llama Cuña Física la aplicara esta semana para que los muchachos puedan estar preparados para el partido contra Tijuana.

En cuanto a los jugadores de los Diablos, confirman que en efecto fue un buen partido y que deben mantener el mismo ritmo que demostraron hoy.

Algunos jugadores que comentaron

Tomás Belmonte: Me siento muy bien, con muchas ganas cuando me toca entrar. Está consciente de la importancia del marcador el día de hoy, no solo para el equipo sino para la afición.

Juan Pablo Domínguez: Yo creo que se debe al buen trabajo del equipo a la unión que se está manejando. Domínguez declara que quiere seguir aportando al equipo y que buscará mejorar en sus puntos débiles pero que en general está muy contento por los resultados de hoy.

Sin duda el Toluca arrasó el día de hoy la cancha y dominó el partido, pero necesitarán el ritmo que trajeron hoy a Pachuca para enfrentar a los Xolos de Tijuana la próxima semana y mantener su posición dentro de los mejores esta Apertura 2023.