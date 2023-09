Mauro Gerk: "El América no necesita ayuda para ser super líder y ganarle al Querétaro"

Los Gallos Blancos del Querétaro cayeron 2-1 frente a las Águilas del América en compromiso pendiente a la jornada 2 del Apertura 2023. Un gol de Diego Valdés y otro tanto de Igor Lichnovsky al minuto 78' remontarían el marcador para darle victoria y liderato a los azulcremas en el Estadio Corregidora.

Ante esta situación, el estratega argentino, Mauro Gerk no se guardó nada y estalló en conferencia de prensa al finalizar el encuentro para criticar el accionar del VAR, después de que este hiciera válido el segundo tanto del conjunto de André Jardine.

"Lo vieron todos. El árbitro no tuvo los pantalones para marcar el foul que ya había marcado. Hoy estoy muy enojado porque el América no necesita ayuda para ser super líder y ganarle al Querétaro", declaró.

El timonel continuó la conferencia de prensa manifestando su inconformidad, también aseguró haber visto la jugada del gol ya en el vestidor y dijo estar cansado de que su equipo se vea perjudicado constantemente por el arbitraje.

"Hoy me cansé, toca defender a mis jugadores, toca defender este escudo. Exploté después de ver las imágenes en el vestidor porque el árbitro lo marcó excelente y el VAR le cambia la decisión. Me molesta que ayuden al América cuando no lo necesita, nos pudo haber venido acá a ganar en buena ley, en el campo", reafirmó.

Sobre su análisis del encuentro, Gerk aseguró que su equipo tuvo varias situaciones de gol para marcar el segundo tanto y llevarse el encuentro, sin embargo, reconoció que al conjunto queretano le faltó contundencia frente al arco rival.

"El equipo hizo un esfuerzo terrible, le cerró todos los caminos al América en el primer tiempo, en el segundo tiempo cometimos un error y nos marcaron el gol del empate, después de eso fue un partido parejo", mencionó, Gerk.

Ante si existe alguna preocupación por la cosecha de puntos al ubicarse en la posición número 14 luego de ocho jornadas transcurridas, Gerk señaló que después de este resultado, su equipo se encuentra por debajo de la proyección inicial que se había pactado para el torneo.

"Con Puebla se hizo muy complicado, con Atlas perdimos de último minuto y son puntos importantes que estamos perdiendo y hoy estamos un punto o dos abajo de los que nosotros teníamos pactado para la mitad del torneo para aspirar a los diecinueve o venite puntos".

Por último habló sobre el próximo compromiso que sostendrán los Gallos en la jornada 9 cuando visiten el próximo domingo al Cruz Azul en el Estadio Azteca.

"Sabemos que volveremos a enfrentar a un grande en el Azteca, un rival difícil, complicado para nosotros pero vamos a ir a luchar", finalizó el argentino.