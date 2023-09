Joaquín Moreno "No hemos sido efectivos"

Después de la dura derrota 3-1 frente a Querétaro y seguir en la parte baja de la tabla general, Joaquín Moreno habló en conferencia de prensa su sentir con el funcionamiento del equipo y que deben cambiar de cara al próximo partido:

"Tendremos que buscar otra opción, otra manera de cómo adaptarnos para poder conseguir lo que la afición pide y también lo que nosotros queremos, que es ganar"

De igual forma habló referente a su sentir con la ofensiva de Cruz Azul y que les ha faltado para encontrar más el gol, algo que sigue siendo el gran problema de los celestes en el ataque:

"En la ofensiva creo en el posicionamiento no hemos sido efectivos, estar en esas posiciones dónde nos permita atacar como defender, no hemos tenido esa transición para poder recuperar el balón y en los duelos individuales no hemos sido buenos y tendremos también que mejorar".

En zona mixta el defensivo celeste Carlos Salcedo, sobre el sentir internamente en el vestidor cementero después de sufrir una derrota más y seguir en la parte más baja de la tabla general:

"Es un momento horrible que estamos viviendo y hay que afrontarlo y ser honestos, conociendo a mis compañeros va a ser una larga noche porque llegas a tu cuarto y empiezas a pensar que esta pasando semana tras semana, es una vergüenza total".

Foto: Cruz Azul

Los Celestes se encuentran en la 16ta posición con solamente 5 puntos y una marca de un partido ganado, 2 empates y 6 perdidos pasando una crisis interna por los malos resultados y estando muy lejos de los puestos de clasificación, la próxima semana enfrentará al líder general de la competencia hablamos de Atletico de San Luis en calidad de visitante, partido que luce muy complicado para los celestes, quienes ya no pueden dejar ir puntos si quieren estar en puestos de clasificación.