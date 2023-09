Previa: Cruz Azul vs Querétaro: es ganar o ganar

La máquina no se puede dar el lujo de empatar o perder, dejando puntos importantes en casa, donde Gallos será la primera prueba de fuego. Este partido se jugará este domingo 24 de septiembre a las 16 horas en el Azteca.

El coloso de Santa Úrsula no está siendo la fortaleza de los celestes, dejándose puntos importantes en casa, en la Noria se escuchan las sirenas al estar en la posición 16, en comparación a Quéretaro que tiene mejores números, situados en el puesto 14.

¿Cómo llegan los equipos?

El Cruz Azul viene de empatar ante el Mazatlán por 2 goles, donde los cañoneros perdieron la ventaja y la maquina reacciono de una gran manera, pudiendo sacar un punto del Kraken.

Por el otro lado los Gallos Blancos vienen de perder ante el América por 1-2, los queretanos fueron incomodos en el campo, pero no pudieron aguantar el ataque americanista y les terminaron sacando el juego con un gol de Lichnovsky.

Foto: Gallos Blancos

Jugadores a seguir

Diber Cambindo es elemento a seguir de la máquina, que ha tomado un buen nivel con 7 juegos ha hecho 4 goles en 521 minutos, el colombiano ha retomado su confianza, siendo una pieza intocable de Joaquín Moreno, llego con muchas dudas, pero ha respondido con el paso de las jornadas.

José Zúñiga es el jugador que no le debes perder la mirada por parte de los Gallos, donde el colombiano viene de marcar su primer gol en el torneo ante el América, después de 4 juegos en 203 minutos.

Declaraciones de Cruz Azul

Previo a este partido el capitán Juan Escobar hablo con los medios, dejando un gran mensaje a la afición celeste, para que mantengan la esperanza.

“Estamos en una posición difícil como les dije a mis compañeros aún tenemos la posibilidad de estar dentro de los primeros 4 o en el cuarto lugar, estamos trabajando dejando atrás lo que veníamos haciendo, enfocándonos en lo que viene, hay calidad, no hay margen de error, ya no podemos regalar nada”.

“No sé si decir vergüenza deportiva, los compañeros casi todos los partidos jugaron muy bien, pero lastimosamente algunos errores que cometimos nos cuesta un poco, ya se vio si nos ponemos las pilas, cada uno da lo mejor le podemos pelear a cualquiera”.

Declaraciones de Querétaro

El entrenador de los Gallos, Mauro Gerk no se guardó nada después de perder ante el América, explotando ante el árbitro y mostrando respeto al Cruz Azul.

"Hoy me cansé, toca defender a mis jugadores, toca defender este escudo. Exploté después de ver las imágenes en el vestidor porque el árbitro lo marcó excelente y el VAR le cambia la decisión. Me molesta que ayuden al América cuando no lo necesita, nos pudo haber venido acá a ganar en buena ley, en el campo".

"Sabemos que volveremos a enfrentar a un grande en el Azteca, un rival difícil, complicado para nosotros, pero vamos a ir a luchar".

Cuerpo Arbitral

Para este partido entre celestes y gallos, el arbitro encargado en impartir justicia en el campo será: Abraham de Jesús Quirarte Contreras, acompañado por Edgar Ulises Rangel Araujo, Jorge Antonio Sánchez Espinoza y Oscar Yahir Barriga Castro.

¿Quién es el favorito?

Si eres fanático de las apuestas deportivas, los casinos indican un favoritismo a Cruz Azul con -120, el empate en +275 y la victoria de los Gallos en un +333.

¿Dónde y cuándo ver el Cruz Azul vs Querétaro?

El partido lo podrás ver por las señales de TUDN en México. Para los Estados Unidos en VIX. Iniciará en punto de las 16:00 horas tiempo de la CDMX, para Estados Unidos a las 18:00 horas.

