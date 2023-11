Ricardo Carbajal: “Los tres puntos me saben a gloria”

Tras la finalización del encuentro, el técnico del Puebla, Ricardo Carbajal se le preguntó sobre el encuentro, donde mencionó que los tres puntos le saben a gloria, que tenían la expectativa y al final la terminaron cumpliendo.

"Los tres puntos me saben a gloria. Teníamos la expectativa de seguir sumando en estos partidos que se presentan de manera muy rápida, nuestra intención igualmente en el partido anterior con Pachuca, por la necesidad que tenemos de acercarnos en la parte del play in, no podemos dejar ir puntos”.

“Teníamos la expectativa de sumar de a tres puntos y hoy ante un rival muy competitivo sacamos el resultado, así que me voy contento".

"Nos ha ido bien de visita y nos ha costado en casa, pero estamos ilusionados. Esa ilusión va a estar intacta hasta la última jornada y estamos enfocados en que así se pueda dar".

Captura de Pantalla: Franja Play

Incluso se le cuestionó su continuidad en el club, destacando que tanto él como el club se encuentran enfocados en terminar de buena manera y tras la finalización del torneo se evaluará su paso en el club.

"Yo y la directiva estamos enfocados en terminar de buena forma y al final ya evaluaremos mi pasó por el club".

Agregó que en el ataque están muy bien, donde en este encuentro generaron 2 situaciones que pusieron a trabajar a Volpi, pero otro aspecto como lo defensivo es la clave del equipo.

“Me parece que la clave y lo hablamos, era el aspecto defensivo, hemos sido un equipo que ha generado llegada, por ahí tuvimos dos en el primer tiempo que Volpi las ataja bien, tuvimos situaciones importantes en ofensiva, pero la clave para nosotros en este partido era la parte defensiva, tratar de no recibir goles”.

Ilusión a tope

Además, se le preguntó las ilusiones que está victoria les género, teniendo aún posibilidades de entrar a la siguiente fase de la Liga MX, donde la ilusión va a estar intacta y que está muy contento con el trabajo del equipo.

“A partir de que me hice cargo del equipo, me ha generado una ilusión alta, por la respuesta que he obtenido de los jugadores. Nos ha ido bien de visita, eso es una realidad, nos ha costado en casa por momentos, pero estamos ilusionados, estamos con la idea de poner acercarnos a buscar las finales, la liguilla y la ilusión, pase lo que pase aquí en adelante va a estar intacta hasta que terminemos nuestra última jornada contra Cruz Azul”.

Club Puebla

“Ojalá se dé la posibilidad de que estemos dentro, pero estamos enfocados que así se pueda dar, entonces contentos con el trabajo de los muchachos, yo personalmente muy contento con el trabajo de los muchachos”.

El próximo encuentro de la franja es ante el León en el Estadio Cuauhtémoc el próximo viernes 3 de octubre, en punto de las 21:00 horas, donde el encuentro es crucial para las aspiraciones del club.