Ricardo Carbajal: “Estos 7 puntos nos dan fortaleza”

Tras la finalización del encuentro, el técnico del Puebla, Ricardo Carbajal destacó que el encuentro los mantiene bastante motivados, que era muy importante conseguir la victoria, pues de esta manera no pierden la esperanza de calificar.

“La mejor sensación o lo mejor que pudimos haber planeado nosotros es esto, lo que pasó ahora. En cuanto tener esos 7 puntos, la verdad venimos de un partido muy complicado ante Monterrey en casa, pero estos 7 puntos a nosotros nos dan fortaleza y vida para poder aspirar”.

Incluso tocó el tema de los puntos pendientes con el TAS, tras enviar su caso y una apelación de este.

“Estamos tratando de no depender de los puntos ojalá y se pueda dar la posibilidad, insisto y lo he comentado cada que me preguntan deportivamente les ganamos, creo que deberían ser nuestros, pero al final de cuentas no tengamos la necesidad de depender de esos puntos. Si llegan bienvenidos, pero si no seguimos peleando”.

Incluso agregó y reiteró otros puntos como que la victoria era vital y a pesar de la victoria la forma de hacerlo no le gusto:

"Me siento contento, este partido era vital para seguir aspirando a la zona de calificación".

"Estos 7 puntos nos dan fortaleza".

"Hoy lo más importante es el resultado, aunque las formas no nos gustaron".

Puebla vence a Necaxa

En un encuentro de la Liga MX, donde ambos clubes se encuentran en la parte baja de la tabla. Necaxa suma otra derrota, ahora ante el Puebla.

Los hidrocálidos llevan una racha de más de ocho meses sin ganar como local, con esto el Puebla sigue teniendo posibilidades de la siguiente fase y el Necaxa está prácticamente eliminado.

El Puebla abrió el marcador al 12’, con Guillermo Martínez. Diego de Buen con un trallazo ampliaba la ventaja al 36’, por lo que los rojiblancos salieron con todo en la segunda parte, cuestión que Edgar Méndez marcó un golazo desde afuera del área al 55’.

Club Puebla

Pero esto no acabó ahí, Braian Samudio salió expulsado al 89, pues quería bajar el balón, pero terminó alzando el pie y contactando a Sebastián Olmedo con los tachos, por lo que el silbante no dudó y le mostró el cartón rojo.

Por lo que la franja se llevó la victoria, quedando como décimo tercero con 12 puntos, hundiendo al Necaxa que es el último con 8 unidades.