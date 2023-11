Fernando Ortiz: "San Luis nos dejó vivos"

El equipo de Rayados de Monterrey fue derrotado en la ida de los cuartos de final, en esta ocasión fue por marcador de 1-0, ante Atlético San Luis en el estadio Alfonso Lastras. En conferencia de prensa post partido el técnico del conjunto regio, Fernando Ortiz destacó que su rival los superó.



“El equipo de San Luis nos ganó bien e incluso nos dejó vivos. Esa es una de las frases que también tengo en mi cabeza, pero en casa, y con nuestra gente, saldremos a buscar el partido y saldremos a ganar y esperemos mostrar otra cara”, comentó Ortiz en conferencia de prensa.



Confían en revertir el marcador en casa



El equipo de Monterrey cierra la fase de cuartos de final en casa, ante esto el estratega de Rayados confía en dar la vuelta al marcador global y avanzar a la siguiente ronda.



"Si se hubiesen llevado uno o dos goles más hubiese sido más difícil, porque un 1-0 en casa con nuestra gente, es un resultado que podemos revertir, vamos a trabajar para revertirlo".

El Ⓜ️onterrey y su gente por el triunfo en la Vuelta.🫵🏼



¡Vamos los Rayados!🔵⚪ #SiempreAlFrente pic.twitter.com/VMmVjS6SN3 — Rayados (@Rayados) November 30, 2023

Elogios para el rival



Fernando Ortiz felicito al rival que dio Atlético de San Luis y comento no sorprenderle la forma en la que jugó. Además comento que no fue buena noche para su equipo.



"No me sorprendió, todos sabíamos la manera de jugar de San Luis. No fue una noche ideal para nosotros en el tema de juego, no estuvimos, no sé si a la altura, no estuvimos el equipo que yo quiero y pretendo"





¿Cuándo es el juego de vuelta?



El partido de vuelta se jugará el próximo sábado 2 de Diciembre del 2023 en el Estadio BBVA en punto de las 20:10 hora del centro de México, el partido será transmitido por TUDN, VIX Premium y Canal 5.