André Jardine: “En este torneo debemos ser contundentes y competitivos”

En un Estadio Azteca casi lleno, el América hizo lo que tenía que y venció 2 a 0 a León en los cuartos de final de vuelta (global 4 – 2 a favor del América), firmando así su pase a las semifinales de la Liga BBVA MX del Apertura 2023.

Pero a pesar de la victoria, el técnico brasileño dijo que su equipo aún puede dar más, pues oportunidades tuvieron y las fallaron, mientras que los ´panzas verdes´ cooperaron con la falta de puntería.

Confía en que sus jugadores pueden dar más en los siguientes partidos al igual que en el próximo torneo.

La liguilla es un torneo aparte, por ello el director técnico del América es consciente de que cada juego lo tienen que jugar a muerte y ganar, aunque “las formas” no convenzan.

"Va más allá de lo que jugamos, en este torneo debemos ser contundentes competitivos, ganar los partidos, jugando la forma en el que el partido te pide, ser competitivos, no tan soñadores, siempre quieres jugar bien, pero queremos ganar, nos vamos con las formas siempre, los tiempos nos darán la razón, es lo que nos falta, tiempo”.

Finalizó mencionando lo complicado que es hablar del arbitraje, esto tras los señalamientos por el penal marcado a Henry Martin.

“Yo hablo lo que pienso, a veces me controlo para bien y no polemizar, cuando somos perjudicados, hay que hablar, a veces me toca a mí y en otro a otras personas. Yo voy a dar la vida por América, así seré yo y cada jugador que está en este equipo”.