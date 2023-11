León se clasifica a la Liguilla: Nicolás Larcamón destaca la fortaleza del equipo

Nicolás Larcamón, el estratega argentino al mando, se convirtió en el arquitecto de la resurrección del Club León en un torneo caracterizado por su complejidad. Con una sinceridad palpable, Larcamón compartió sus reflexiones sobre el arduo recorrido del equipo, destacando los aspectos positivos y la resiliencia que caracterizó el desempeño de sus jugadores.

En sus palabras, el técnico argentino elogió el esfuerzo y dedicación de sus jugadores, reconociendo que cada partido, desde la serie de play-in hasta el último minuto de la fase regular, estuvo impregnado de una intensidad y exigencia sobresalientes. La serie de play-in, en particular, se erigió como un punto culminante, donde el Club León tuvo que sobreponerse a las adversidades para asegurar su boleto a la Liguilla.

Foto: Club León

Larcamón no pasó por alto las dificultades que el equipo enfrentó a lo largo de la temporada, incluyendo la serie de 17 lesiones que afectaron el rendimiento del equipo. Sin embargo, el director técnico argentino destacó la importancia de mantener una mentalidad positiva y la capacidad de responder a las críticas en momentos desafiantes.

"Haber ganado la serie de play-in para estar en la liguilla, destacar y felicitar el trabajo de los jugadores hoy después de 17 fechas hasta incluso el partido contra San Luis, creo que todo fue hasta el último segundo de la clasificación fue con un tinte de suma exigencia", expresó Larcamón.

El estratega argentino también subrayó el significado histórico de romper con rachas negativas que habían afectado al Club León en temporadas anteriores. El equipo ahora se encuentra en una posición privilegiada, con la oportunidad de disputar la Liguilla contra rivales de la talla del América. Larcamón no dejó pasar la ocasión para resaltar la importancia de disfrutar y celebrar este logro, reconociendo el arduo trabajo de sus jugadores en la consecución de esta meta.

"León está con el enorme privilegio de poder pensar en disputar una Liguilla contra el América, en tres semanas vendrá el viaje a Arabia y disfrutaremos, celebraremos y más allá de la exigencia que siempre reina en el universo León es momento de reconocer el trabajo de los jugadores", afirmó Larcamón.

La confianza emanada del técnico argentino es palpable en sus declaraciones, respaldada por la convicción en las capacidades del equipo para afrontar los desafíos venideros. Con la mira puesta en la Liguilla y la oportunidad de cerrar el año de manera espectacular, Nicolás Larcamón afirmó que el Club León está preparado para enfrentar cualquier adversidad que se presente en el horizonte futbolístico.

Exigencias superadas: Triunfo en la serie de play-in y cierre de rachas negativas

Larcamón comenzó destacando la intensidad y las dificultades enfrentadas durante la fase regular, subrayando la importancia de haber ganado la serie de play-in para acceder a la Liguilla. El entrenador argentino elogió el esfuerzo de sus jugadores, reconociendo que cada partido hasta el último segundo estuvo marcado por una exigencia extrema.

"Me quedo con lo positivo, quiero restar y destacar lo que fue una fase regular muy apremiante con un montón de dificultades. Haber ganado la serie de play-in para estar en la liguilla, destacar y felicitar el trabajo de los jugadores hoy después de 17 fechas hasta incluso el partido contra San Luis, creo que todo fue hasta el último segundo de la clasificación fue con un tinte de suma exigencia", afirmó Larcamón.

El estratega también resaltó el privilegio de romper rachas negativas que afectaron al Club León en temporadas anteriores. "León está con el enorme privilegio de poder pensar en disputar una Liguilla contra el América, en tres semanas vendrá el viaje a Arabia y disfrutaremos, celebraremos y más allá de la exigencia que siempre reina en el universo León es momento de reconocer el trabajo de los jugadores", agregó.

Foto: Club León

Confianza y preparación para los desafíos venideros

Con la clasificación en mano, Larcamón expresó su confianza en las capacidades del equipo para afrontar los compromisos venideros. El técnico argentino hizo hincapié en la mentalidad ganadora del Club León y en la preparación para enfrentar al América en la siguiente fase.

"Estamos muy confiados, por las capacidades que tenemos para afrontar todos los compromisos, los lindos compromisos que se nos vienen. Somos León y más allá de todo lo que sentimos, toda la ilusión que tenemos, todos los deseos y las ganas de trascender, por el club, por la ciudad, por nuestra gente y con muchas ganas de que llegue el miércoles para saltar a la cancha, en nuestra casa, contra el América. Yo sé que de qué estamos hechos, sé qué equipo somos, sé lo que podemos batallar en esta serie y confío mucho en que vamos a tener un cierre de año espectacular, así que por ello vamos con todo", afirmó Larcamón.

Resiliencia ante las críticas y elogios

Nicolás Larcamón abordó el tema de las críticas y elogios, destacando que, a pesar de las adversidades enfrentadas, el Club León fue el sexto equipo que más puntos sumó durante el año. El entrenador argentino resaltó la capacidad del equipo para sobrellevar lesiones y otras dificultades, enfatizando la importancia de responder en momentos desafiantes.

"Generalmente dejo que así sean elogios o críticas surjan más del contexto del entorno, nosotros fuimos a lo largo de este año el sexto equipo que más puntos sumó, habiendo jugado una doble competencia y habiéndola ganado. Nosotros sufrimos un semestre terrible en términos de lesiones; 17 lesiones algo que lastimosamente nos toca y cuando te tocan dificultades y las circunstancias se ponen bastante desafiantes, hay que tener respuesta y saber convivir con la crítica", comentó Larcamón.

Foto: Club León

Santos Laguna: Pablo Repetto analiza la derrota y lamenta la ausencia en la Liguilla

Mientras el Club León celebra su clasificación, el Club Santos Laguna afronta la decepción de no haber logrado el pase a la Liguilla. El director técnico Pablo Repetto compartió sus reflexiones sobre el desempeño del equipo en el partido crucial y lamentó la oportunidad perdida.

Análisis del partido y errores puntuales

Repetto comenzó analizando el desarrollo del partido, señalando una mejora en el desempeño de su equipo hasta la expulsión. Destacó que, a pesar de algunos errores puntuales, el tercer gol en contra fue especialmente duro y que el equipo merecía un marcador más ajustado.

"Creo que está bien claro que hay dos tiempos, yo diría que hasta la expulsión, habíamos mejorado porque estábamos jugando en campo rival. Incluso el tercer gol es un rechazo que la verdad es un error. Cometimos algunos errores puntuales que el primer tiempo no vamos en forma merecida en desventaja, mejoramos después; el tercer gol fue muy duro cuando nos ponemos 3 a1 el equipo merecía el 3-2 y terminamos peleando hasta final ese fue el desarrollo del partido", explicó Repetto.

Foto: Club Santos

De la esperanza a la decepción: No logran meterse en la Liguilla

A pesar de los esfuerzos finales del Club Santos Laguna, Repetto expresó su lamento por no haber logrado el objetivo de clasificar a la Liguilla. El director técnico uruguayo destacó la racha positiva de los últimos partidos, subrayando la cercanía que estuvieron de alcanzar la clasificación directa.

"Lamentablemente no logramos meternos en la liguilla, veníamos de dos partidos finales que habíamos ganado, habíamos peleado y hoy también terminamos luchando, pero no pudimos lograr resultado. Veníamos de los últimos seis partidos ganando cuatro, los últimos dos que eran finales, primero con Mazatlán y nos faltó este para lograr el objetivo, estuvimos cerca, terminamos este con cosas que no pudimos mejorar y que hoy también se vieron", comentó Repetto.

Foto: Club Santos

Balance de la temporada y mirada hacia el futuro

Pablo Repetto cerró su análisis resaltando el crecimiento del equipo a lo largo de la temporada y reconociendo que, aunque estuvieron cerca, no pudieron evitar quedar fuera de la Liguilla.