No hay fantasmas en el Club América

El América enfrenta mañana al Atlético San Luis, en la primera llave de las semifinales del fútbol mexicano. Hoy en Coapa, los defensores Sebastián Cásares y Igor Lichnovsky hablaron con los medios previo al juego, donde comentaron que no hay excusas, fantasmas y solo existe el objetivo de ganar el título.

Quiere ser campeón con el América

Sebastián Cásares está en la mira del fútbol inglés, con el posible interés que se ha reportado por el Tottenham. Pero para el uruguayo solo existe el América. Destacando su confianza que ha adquirido.

“En lo personal me siento bien con confianza. El equipo lo ha hecho muy bien. Nosotros estamos a la par del entrenador, estamos trabajando para el objetivo que es salir campeón, estamos dando todo. Mi prioridad es ser salir campeón con América. Es lo único que estoy pensando”.

Solo vale ser campeones

Cásares aclaro que América debe estar en la obligación de ser primero, lo más importante ser campeón, donde no hay fantasmas en el nido, solo malas noches, pero el equipo buscara corregir esos errores.

“En un equipo como este es una obligación salir campeones, llegar a la gran final, estamos trabajando y dando todo. Tengo más de 100 partidos en el club, puede que un partido no lo haga bien, hay que aceptar las críticas”.

“Es lo que se merece América terminar primero, jugando bien, ganando en casa, en lo personal me siento bien, el equipo lo ha hecho muy bien sobre todo en la defensiva, se ve el compromiso de los jugadores”.

“Fantasmas no creo que haya, en unas ocasiones no hemos hecho las cosas como se debían, pero esta vez sí lo vamos hacer, veo al equipo muy comprometido, es un equipo que cualquiera que entra no desentona”.

Quiere quedarse en el América

Igor Lichnovsky confirmo que quiere ser campeón con las águilas, pero que dicho objetivo no va depender que se quede, si no la decisión de la directiva que decida su futuro.

“Me siento bien, el equipo se siente bien, se está demostrando, después de 20 días sin jugar pues lleva unos momentos de juego para acoplarse para mostrar el equipo que fuimos en la continuidad, no hay excusas, estamos en semifinales y estamos listos para mañana”.

“El título es uno de mis objetivos. No creo que dependa del título, dependerá que el club este contento después de terminar el torneo, yo estoy contento”.