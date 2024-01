Piero Quispe: “Pumas es un equipo grande con mucha historia”

El nuevo refuerzo de los Pumas, Piero Quispe, habló en una entrevista con el club en la que habló de su formación y crecimiento en el futbol peruano, así como sus objetivos con Universidad Nacional.

El joven futbolista comentó que siempre demostró interés por el futbol, y de regalo siempre pedía un balón o cualquier cosa relacionado al balompié.

Su formación la comenzó a los 15 años cuando llegó a la Academia Chumpitaz donde estuvo alrededor de dos años y medio hasta que llegó a Universidad de Deportes, club de donde proviene.

Quispe debutó a los 19 años en la Primera División peruana, y continuó luchando por su sueño, “ese es el fruto; una alegría bastante grande, para mi familia, para la gente que siempre estuvo en las buenas y en las malas”, expresó.

Marcó su primer gol contra el Alianza Atlético y definió ese día como maravilloso, ya que ayudó a su equipo y eso le causó una gran alegría.

Piero celebrando su primer gol. (Foto: Liga 1 / RPP).

El peruano recién llega de ganar el campeonato peruano de la Liga 1.“Un sueño. Este año fue muy complicado, muy difícil, no sólo para mí, también para mis compañeros y, afortunadamente, se logró el ansiado título de la 27”, declaró. No obstante, lamenta que las canchas no terminen por ser muy buenas, ya que pasaron por malos momentos, pero no eso fue impedimento para mantenerse unidos.

El nacido en Lima fue galardonado en su país como Mejor jugador de la Liga tras la obtención del título con su equipo. “Es una felicidad para mí, para mi familia, para todos los que están”, habló. Se encuentra agradecido con sus compañeros, cuerpo técnico, auxiliares y utileros y resaltó que la presión la tienen todos jugadores.

Él se describe como un jugador que le gusta tener el balón, filtrar pases y apoyar a sus compañeros.

Con la garra bien puesta

(Foto: Pumas MX)

“Pumas es un equipo grande, con mucha historia. Su hinchada me gustó desde que los vi en los videos. Me dijeron que era una familia y así es. Desde que llegué acá el primer día me integraron a la familia que son y le doy gracias a todos mis compañeros por la oportunidad”, expresó.

Se dice motivado, su objetivo no es más que salir campeón y demostrarle a la afición lo que puede aportarle a la institución; “me siento muy motivado, con ganas de hacer lo que hice o mejorar lo que hice este año. Tengo mucha fe de que este año vamos a salir campeones por el grupo que tenemos, los grandes jugadores”.

Por último, el exfutbolista de ‘La U’ dejó un claro mensaje para la afición universitaria:

“Siempre, en las buenas y en las malas, apoyen. Son una gran hinchada y acá me voy a preparar para dar lo mejor de mí y así aportar al grupo y a ustedes”, finalizó.