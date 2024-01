Regresa el hijo pródigo a la franja

Con la incorporación de Fernando Navarro y Lucas Cavallini, siendo el cuarto jugador al cual recontratan en los últimos cuatro años, se le suma otro, Santiago Ormeño regresó a la Angelópolis.

Con la clara intención de que sume más minutos y pueda retomar su mejor versión, la directiva de las Chivas decidió mandar a Ormeño, quien tendrá una nueva oportunidad en el club donde más brilló.

Volviendo al Estadio Cuauhtémoc tras su paso por León, Guadalajara y FC Juárez, clubes donde no pudo consolidarse tras su adiós de la "Angelópolis" en 2021.

