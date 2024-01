Ricardo Carbajal: “Debemos ser el equipo que fuimos el torneo pasado”

La franja cayó 2-0 en la primera jornada de la Liga MX, donde en la segunda parte fueron ofensivos, pero Esteban Andrada tapaba todo, cuestión que les faltó contundencia.

"Por momentos nuestro equipo se comportó a la altura. El primer tiempo me parece que fuimos superiores y el segundo tuvimos sensaciones para poder definir, nos falta ser más contundentes".

Además, destacó que no le gustó cargar con la derrota, pero que su equipo funcionó de buena manera ante los Rayados, haciendo pensar que pueden hacer un gran torneo .

“Me deja sensaciones encontradas, porque por momentos nuestro equipo se comportó a la altura, pero no siempre influye para tener resultados, en el primer tiempo fueron muy superiores y en el segundo tiempo nos faltó ser contundentes, por eso sensaciones encontradas porque no me gusta que hayamos perdido, pero no me deja mal sabor de boca el funcionamiento”.

Hay que recordar que Ricardo Carbajal llevó al Puebla al sexto lugar del Apertura 2023 con 25 puntos, iniciando el torneo pasado en la parte baja de la tabla, remontando y sorprendiendo a muchos, buscando ahora ser un equipo protagonista.

Club Puebla

“Estamos para pelear, para tratar de ser un equipo protagonista, es un torneo complicado, es la realidad, debemos ser el equipo que fuimos el torneo pasado, conseguir lo mismo o más”.

Complementando que medirse ante rayados en su casa era importante y buscar la victoria, con las sensaciones destaca que el parámetro que tienen hoy es para medirse a equipos de ese calibre.

“El hecho de enfrentar a Rayados en su casa para nosotros era importante venir a tratar de sumar, el parámetro que tenemos hoy es poder competir contra equipos de esta jerarquía y el partido me deja que podemos hacerlo”.

Cortar con la racha

Los Rayados de Monterrey se mudaron al Estadio BBVA en el Apertura 2015, por lo que en este Clausura 2024 es el torneo número 18 en el Gigante de Acero.

En sus primeros partidos en el Estadio BBVA de los 17 torneos anteriores, Rayados suma 10 triunfos, seis empates y solo una derrota. El Puebla buscaba sumar una segunda derrota a los regios en un inicio del torneo como local, pero terminaron ampliando su racha.