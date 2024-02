En el marco de la novena jornada del Clausura 2024, el estadio Corregidora recibió el 'Clásico de la 57', duelo dónde ambas escuadras buscan que se sume de a tres.

Arrancó el encuentro en punto de las 19 horas y bastaron siente minutos para que los locales se pusieran al frente, esto luego de que Samuel Sosa se robara el esférico y mandara un potente disparo que abría el marcador.

Tan sólo cuatro minutos más tarde, los Gallos aumentaban la ventaja, Pablo Barrera aprovechó los espacios, entró sólo al área y disparó para poner el segundo de la noche. Poco lograban generar los visitantes, Querétaro se mantenía presionando, fue al 40' cuando Bonatini tuvo que salir del encuentro luego de una lesión.

Al inicio del complemento, Atlético San Luis seguía sin responder y a tan sólo un minuto de haber arrancado el silbante marcaba penal luego de que derribaran a un jugador queretano dentro del área, mismo que Barrera pondría al fondo de las redes para marcar su doblete y el tercero de la noche.

San Luis comenzó a irse al frente, poco a poco, con ayuda de los cambios, comenzaba a generar daño, pero Guillermo Allison se mantenía firme y evitaba los embates de los potosinos, el único gol de la visita llegó al 87', esto tras un tiro libre que Javier Güémez cobró de manera magistral para que el esférico terminara generando daño en el arco local.

Justo al minuto 90 Ettson Ayón se hacía presente en el marcador, esto tras aprovechas un contraataque que Barrera cedió al mexicano, para así sellar el primer triunfo de local por parte de los emplumados, mismo que prendió a la poca afición que se dio cita en el estadio Corregidora.

#LIGABBVAMX



¡Así se festejó!



Tras la victoria ante San Luis, así festejó el equipo con la afición.



Querétaro VAVEL February 28, 2024

En las declaraciones post partido se dio a conocer que Fernando Tapia y Nicolás Cordero no pudieron jugar y/o estar convocados debido a que ambos tuvieron covid, por lo que no estaban bien.

Además, el equipo potosino terminó tocando fondo tras esta derrota, ya que hilan seis encuentros sin conocer la victoria, registrando cinco derrotas y un empate, por lo que, tras caer, los jugadores del Atlético San Luis salieron a dar un mensaje ante los medios de comunicación, dónde argumentaron que saben que no han tenido los resultados, pero que trabajaran arduamente para salir del fondo y darle a los seguidores esas alegrias que tanto se merecen.

#LIGABBVAMX



Así fue el mensaje que dio el equipo potosino a través de su capitán para su afición

Por su parte, Gustavo Leal también habló ante los medios, dónde mostró su postura luego de la derrota: “La afición está muy enojada, la gente a nuestro alrededor nuestro está enojada y tienen razón en estar enojados, porque venimos de una secuencia donde no conseguimos ganar, perdimos hoy un clásico que sé la importancia que tiene”.

“Al inicio del torneo además de las bajas por transferencias, tuvimos algunas por lesión, aún estamos con eso, Yan Phillipe es un caso que todavía no está listo, la secuencia del calendario también está dura, pero nada es excusa”.

“Yo tengo dos torneos en este club, la gente me conoce bien, yo creo que nadie se olvida de cómo trabajar en tan poco tiempo, jugamos una semifinal de liguilla y ahora las cosas no están saliendo, pero seguramente no es porque me olvide de trabajar”.

Alineaciones

Querétaro | Allison; Mendoza, Venegas, Manzanarez, Sandoval, Gularte; Lertora, Escamilla; Sosa, Batista, Barrera.

Atlético San Luis | Sánchez; Domínguez, Bilbao, Silva, Chávez; Sanabria, Dourado, Güemez; Salles-lamonge, Bonatini, Boli