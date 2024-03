El Tigres vs Orlando City puede ser sintonizado desde los streams en vivo de Star+ App.

Reino Unido ET: 14:30 horas

Estados Unidos: 21:30 horas PT y 22:30 horas ET

"Creo que merecíamos hacer al menos un gol. Y aunque se dio ese marcador, me deja tranquilo que los muchachos están bien, están metidos, están comprometidos, a pesar de que no era un partido fácil".

“Los últimos resultados no han sido los que queríamos, tiene un lado positivo y negativo, el lado positivo es que hemos ido mejorando, me quedo con el partido ante América y el primer tiempo con Toluca, nos faltó tino ante América pero hemos ido mejorando poco a poco, por la carga de partidos no hay mucho tiempo para festejar cuando ganamos o lamentar cuando perdemos “.

“Ha faltado concretar, definir, con América tuvimos mucha generación de juego y llegadas, nos faltó precisión y serenidad para meterla en el arco, tuvimos ansiedad para meter el gol, eso es lo que nos falta, serenidad, la capacidad sí hay, nos faltó redondear ese partido con uno o dos goles, ojalá se nos dé en el próximo “.