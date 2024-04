Tuvieron que pasar 13 jornadas para que los Rayados de Monterrey perdieran su racha invicta de una docena de partidos sin conocer la derrota. El Estadio BBVA fue testigo del compromiso entre La Pandilla y el Rebaño Sagrado, donde, para sorpresa de muchos, el conjunto tapatío liderado por Fernando Gago, se quedó con los tres puntos y así ponerle fin al invicto del conjunto regio.

En un partido que tuvo polémica, goles, y dos expulsiones, Monterrey deja el liderato del Clausura 2024 y termina posicionándose en el segundo lugar, sólo por diferencia de goles.

Conferencia de prensa

Después de que finalizara el partido en el Estadio BBVA, Fernando 'Tano' Ortiz, timonel de los Rayados, dio sus impresiones después de de la derrota de sus pupilos donde reconoció que la derrota les vino bien.

"Chivas metió dos goles, nosotros no metimos goles. Esa fue la causa principal de la derrota de hoy. Voy a decir algo que quizás no esperan, pero creo que la derrota nos vino bien. Nos vino bien porque a veces una buena cachetada implica ciertas cosas dentro de este deporte, y yo creo que era un buen momento como para que no suceda lo que sucedió’’, puntualizó el técnico.

Con un semblante un tanto molesto, pero tranquilo, el técnico argentino, se mostró satisfecho con lo que hizo Rayados a pesar de las dos expulsiones. "Está en mi labor hacerle ver a los jugadores que hicieron un buen primer tiempo, a mi modo de verlo. Luego de las expulsiones, obviamente con un rival que también juega y juega bien. Esto sigue, si vienen cosas interesantes. En la segunda expulsión, ya es muy difícil poder intentar empatarlo, que incluso lo intentamos, lo buscamos. Es una derrota que duele, pero bien merecida está", recalcó.

Igualmente, Fernando Ortiz no dejó pasar la oportunidad para hablar del arbitraje donde consideró que, por una falta previa a Gerardo Arteaga, el jugador fue a reclamarle al árbitro y que con una amarilla bastaba. No obstante, reconoció que si Arteaga insultó al árbitro, merecida era la tarjeta roja.

Para finalizar, 'Tano' Ortiz dijo que ahora le darán la vuelta a la página para enfocarse en su próximo compromiso de Champions Cup que los tiene motivados donde se enfrentarán al Inter de Miami de Lionel Messi.

El próximo compromiso de Rayados es la Champions Cup, donde disputarán el partido de ida de los Cuartos de Final el próximo miércoles 3 de abril, en el Estadio DRV Pink para enfrentarse al Inter de Miami, en punto de las 18:00 hrs. (CDMX).