Los Rayados de Monterrey dirigidos por Fernando Ortiz, recibieron en el Estadio BBVA a unos Pumas que nunca han ganado en dicho recinto. Pese a que el primer tiempo terminó sin goles, La Pandilla encontró la contundencia en la segunda parte y con goles de Brandon Vázquez, Sergio Canales, y Gerardo Arteaga, derrotaron a los universitarios por un marcador de 3-0 para seguir como líderes del Clausura 2024.

Conferencia de prensa

Después de que finalizara el partido en el Estadio BBVA, Fernando 'Tano' Ortiz, timonel de los Rayados, dio sus impresiones después de del triunfo de sus pupilos donde reconoció que van por buen camino, pero aún no se logra nada.

"Intentamos siempre poder jugar de la misma manera, son seres humanos, a veces no tienen un buen día. Pero vamos por buen camino, no hemos logrado nada aún, los chicos son conscientes, el día de mañana entrenamos para preparar el día de juego de la Copa que va a ser un partido difícil", expresó.

Con un semblante tranquilo y mesurado, el timonel de Rayados se mostró satisfecho con la victoria y destacó las cosas que hicieron bien el día de ayer ante Pumas.

"Estoy satisfecho con el rendimiento de los jugadores. Los que me conocen saben que no importa el nombre que esté dentro del campo, sino el funcionamiento y eso habla por sí solo. Hoy, si bien enfrentamos a un gran rival con un gran técnico como es Gustavo, el primer tiempo tuvimos muchísimas ocasiones, no fuimos efectivos. El segundo tiempo sabíamos que teníamos que estar un poquito más finos, que teníamos que tener la paciencia, no la pasividad de encontrar el gol”, argumentó.

De igual manera, Fernando Ortiz puntualizó que no piensa en el liderato ni en el invicto que registra Rayados en el presente año donde mencionó que cada partido es diferente. "Si vamos a números, o decir que somos invictos, cometeríamos un error. No lo tengo presente y los chicos tampoco", sentenció 'Tano'.

Para finalizar, los medios no titubearon en despejar los rumores de la salida de Germán Berterame hacia el Portland, equipo de la MLS. Ante esta pregunta, Fernando Ortiz respondió que la decisión está en manos del delantero de Rayados.

"Es un tema que la directiva lo está tratando, es una decisión de Germán, y la directiva sabe lo que yo pienso con respecto a él. Es un jugador que todo el mundo quisiera tener, esa es la realidad. Lo que está sucediendo es algo normal que un equipo pueda tener el interés de contar con Germán", finalizó.

El próximo compromiso de Rayados es la Champions Cup, donde disputarán el partido de ida de los Octavos de Final el próximo jueves 7 de marzo, en el TQL Stadium para enfrentarse al Cincinnati FC, en punto de las 18:00 hrs. (CDMX).