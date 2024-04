El día de ayer 8 de abril del 2024 Mauro Gerk tuvo su conferencia de prensa post partido después de la victoria 0-2 frente al León, y tocó muchos temas importantes como el decir que su equipo no es menos que nadie, la importancia del staff del equipo, entre otras cosas.

En la conferencia de prensa comenzó tocando el tema del partido de ayer, a lo que él mencionó que sabía que no se podían confiar. Evidentemente no se podían confiar porque están en la recta final, pero también porque el León es un rival directo y no es un rival sencillo, es un equipo complicado aunque no esté en puestos altos de la tabla. Gerk puntualmente mencionó: "Hoy pasamos una prueba importante, no nos podíamos relajar porque es un rival directo. Hemos trabajado con mucha humildad y sacrificio. No somos menos que nadie y queda demostrado en el campo."

Además el técnico sudamericano mencionó un tema muy importante para él y para muchas otras personas, y es el tema de lo que ha hecho el staff del equipo tras la temporada espectacular de los Gallos Blancos de Querétaro en esta presente temporada de la Liga MX. Puntualmente declaró: "Son varios los que trabajan detrás de este equipo, hay mucha gente, hemos logrado no pagar la multa y segundo, estamos peleando y estamos soñando, venimos de dos salidas y dos triunfos que nos iban a funcionar para el final del torneo, lo hemos hecho con mucha personalidad. Acá se sufre cuando se tiene que sufrir."

Terminó declarando que todo el equipo está muy feliz, ya que están en un muy buen puesto para el equipo. De nuevo, puntualmente declaró: "Cuando tenemos la pelota la verdad es que manejamos bien las acciones, así que felices por este momento entre todos. Se fue levantando este barco que hoy está a flote."

Hoy en día Gallos viene de una racha de cuatro partidos seguidos ganando, y en los últimos nueve encuentros solamente ha perdido un encuentro y ha empatado dos. Eso los pone en octavo lugar y demasiado cerca de solidificar su puesto en los play ins.