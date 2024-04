El pasado domingo, los Diablos triunfaron 4-1 contra Atlas, en el partido correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX.

Con esta victoria, Toluca está ubicado como líder del torneo, lo cual es muy esperanzador para los aficionados. El equipo ha cambiado su estilo de juego por completo después de la derrota en Concachampions, han tenido muy buenos resultados y gracias a ello, se ve la ilusión.

Renato Paiva habló sobre esto en la conferencia de prensa al término del juego. A continuación, te presentamos sus declaraciones.

El trabajo da frutos

Al ser cuestionado sobre los resultados del equipo, el DT reconoció a los jugadores, diciendo que todos empujan hacia el mismo lado. Comentó que gracias al buen trabajo que han realizado en conjunto, están donde están el día de hoy:

“Es muy fácil y tiene una palabra: trabajo, no hay otra; tiempo para entrenar, tiempo para plasmar una idea. Esto no es milagro, yo me digo siempre un fanático por el entrenamiento y sigo diciendo que el momento del entrenamiento es lo más importante para construir un equipo”.

Felices, pero sin confiarse

Estar en primer lugar de la clasificación es algo digno de aplaudir y de emocionarse. Sin embargo, aún no se ha logrado nada, y el estratega lo sabe:

“Me gusta mirar para la tabla en especial cuando somos primeros, pero estamos iguales a América, ganamos tres puntos solamente. Siento una euforia muy grande”.

“Calma, no ganamos nada, estamos en primero, quedan tres partidos para cerrar esto, después vienen los play-offs que es una cosa totalmente diferente”.

El partidazo que nos espera

¡Qué mejor momento para que se dispute el juego entre América y Toluca!

Será este sábado 13 de abril, en el Estadio Azteca, en punto de las 19:00 h. El ganador de este partido asegurará el liderato del torneo, así que este choque promete mucho.

Sobre esto, Paiva mostró respeto hacia el rival, pero aseguró que pelearán con todo y espera que su equipo obtenga la victoria para continuar estando en primera posición:

“Son los dos equipos que están en primer lugar, nosotros con ventaja de goles. Es el actual campeón del futbol mexicano y juegan en casa, con su público; los respetamos mucho, sabemos de su calidad individual y colectiva, porque André (Jardine) está haciendo un grandísimo trabajo aquí. Pero 100% de respeto como siempre digo, cero miedo, vamos a ir 11 contra 11 y jugar”.