El pasado viernes, Juárez y Toluca repartieron unidades en su partido de la Jornada 11 del Clausura 2024.

Este fue un resultado sorpresivo, tomando en cuenta dos factores, tanto la racha de victorias de los Diablos contra rivales más complejos; como el hecho de que los Potros son últimos en la clasificación del torneo.

Renato Paiva consideró eso mismo, y en su opinión, las actuaciones de este juego no reflejan la identidad del equipo. Enfatizó que pudieron sumar puntos, pero no le gustó el estilo:

“No hemos hecho un muy buen partido. Entramos bien, hicimos lo más difícil que fue empezar a ganar, pero después en un error de nuestra parte, el equipo adversario aprovechó e hizo el gol del empate. A partir de ahí el partido se quedó raro, no se entendió bien. No es nuestra forma de jugar, nuestra identidad no es esa y eso nos dañó muchísimo".

En relación a la tabla de posiciones, el estratega admitió que ésta puede ser algo engañosa y que Juárez juega bien, aunque recalcó que eso no es excusa para el mal juego de los escarlatas:

“Es un equipo que en realidad juega bien pero le hace falta algo para sumar más puntos. Creo que la clasificación engaña un poquito pero no hemos hecho en realidad un buen partido, en especial porque durante gran parte del partido nuestra identidad no ha estado aquí”.

Foto: Toluca FC

Por otro lado, Paiva señaló que el equipo sigue en la lucha y recordó que solamente tienen una derrota en lo que va de torneo. Quiere transmitir la idea de que es importante ganar, tanto en casa como de visita:

"Está muy parejo todo, nosotros estamos en la lucha, sumamos un punto más fuera, es cierto que no conseguimos ganar pero solo tenemos una derrota, por lo tanto, es muy importante mantener esa racha e intentar ganar fuera".

Finalmente, mencionó que aunque en Toluca siguen afectados por la eliminación en Concachampions, está feliz de que han reaccionado bien en Liga MX y ya se preparan para su próximo compromiso ante Pumas.