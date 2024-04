Los números de Piero Quispe en Pumas

Tras la salida de varios jugadores de Pumas después del Apertura 2023, parecía que los de la UNAM quedarían desprotegidos en varias posiciones, pero la directiva ‘Auriazul’ comenzó a buscar nuevas piezas para el equipo.

Entre tantos jugadores que había como opciones, saldría el peruano Piero Quispe, un mediocampista que ya brillaba en la Primera División de su país con el Club Universitario de Deportes donde ya había levantado un título, y que además ya formaba parte de la Selección mayor de Perú.

La dirigencia ‘Felina’ se puso en contacto con el jugador y lograron ficharlo por alrededor de 2 millones de dólares.

Piero Quispe se estrenó con la camiseta de los Pumas en la derrota como visitante ante Atlético San Luis por 3 a 1, en la Jornada 2 del Clausura 2023 de la Liga MX.

El exjugador de Universitario ingresó al minuto 66' por Jesús Rivas cuando su equipo perdía 2-0 y rápidamente pidió el balón para ayudar a acercar al descuento a los suyos, pero su esfuerzo no fue suficiente, pues los 'Rojiblancos' desplegaron un mejor juego para hacer una anotación más y dejar en nocaut a los del Pedregal.

Piero Quispe ha ido de más a menos desde su debut, suma 10 partidos con la camiseta de los Pumas, de los cuales solo 8 ha sido titular y dos entro de cambio. Sin embargo el joven no fue tomado en cuenta en cuatro Jornadas, ante Monterrey, Tijuana, Toluca y Cruz Azul, ya que Gustavo Lema lo dejó en la banca sin razón alguna. En los minutos que suma no tiene ni un solo gol, ni una asistencia, tema por el cual ha sido criticado.

El mismo, declaró entrevista para Fox Sport que ha quedado a deber en el club 'Universitario', pero sigue trabajando para mejorar:

“No, yo creo me falta (cumplir en Pumas), hay que ser autocrítico, me falta mejorar en algunas cosas, pero siento que estoy haciendo las cosas bien acá; siento que con trabajo voy a seguir mejorando y siento que estoy yendo por buen camino (...) Ahorita me siento fuerte mentalmente, que eso de la falta de gol no tiene que debilitar mi mente; que no jugamos como se debe, no sé, pero creo que vamos a mejorar porque tenemos un buen equipo, buenos jugadores”.