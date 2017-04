Los Cimarrones de Sonora llevan la delantera

Los sonorenses vencieron a los líderes del torneo, Mineros de Zacatecas 2-1, obteniendo así la ventaja en el partido de ida de cuartos de final de Clausura 2017.

En casa, el estadio Héroe de Nacozari los Cimarrones de Sonora lograron vencer a Mineros de Zacatecas, un equipo que desde los primeros segundos del encuentro comenzaron el encuentro con errores garrafales, al 1’ un auutogol del #16 minero José Joaquín Martínez le daba la delantera al cuadro local.

Inmediantamente el conjunto visitante quería tener más posesión del balón para comenzar a generar llegadas y oportunidades de gol, lo cual los sonorenses impidieron, y al 16’ estuvieron cerca de hacer el segundo, y continuaban con el dominio en su cancha e intentando hasta el 30’, cuando Edgar Jahir Alaffita realizó el segundo.

No caían las ganas de los mineros por hacer el primero, al 33’ estuvieron muy cerca, sin embargo el arquero cimarrón Gabino Espinoza realizó una gran atajada.

El árbitro silbó y finalizaba la primera mitad, el equipo dirigido por Juan Chávez ganaba 2-0.

En la segunda parte la visita no quería quedarse atrás, y con buenos ánimos regresaron al terreno de juego, no querían que golearan al líder, y en los primeros minutos, al 48’Luis Guillermo Madrigal el #9 quien apenas minutos antes había entrado de cambio, se instaló dentro del área, remató y mandó el balón a la portería; Mineros ya tenía un gol en el marcador, y los ánimos de la escuadra cambiaron completamente, continuaban intentando con el segundo, el cual no llegó, los Cimarrones de igual forma insistían, pero los de Zacatecas defendieron muy bien su portería.

En los últimos minutos ambos equipos generaron algunos tiros de esquina y tiros desviados, no obstante el balón ya no quiso entrar en ningún arco.

Al 90’ se agregaron 3 minutos, los cuales no fueron suficientes para que la Marea Roja lograra empatar, y con este marcador poco favorable el próximo domingo 23 de abril en casa recibirán a los sonorenses para definir quién va a la semifinal del Clausura 2017.