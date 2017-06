Hilario Tristán, mudó sus alas por pezuñas

Foto: Cimarrones de Sonora FC

Aportando desde su posición predilecta como enganche, promete ser una carta que pueda brindar variantes al ataque de los cornudos, gracias a su refinada técnica reflejada en sus controles y conducción de balón.

Hilario Tristán, dueño también de una educada derecha, para el golpeo de larga y media distancia, especialista en cobros de balón parado, de los que provienen gran parte de los 51 goles que ha anotado como profesional. El ex capitán de Murciélagos y hoy nuevo jugador de Cimarrones, nos compartió sus comienzos, gustos, aprendizajes y dificultades que ha enfrentado, manteniendo siempre en mente su posible regreso a Primera división.

Pregunta. ¿Cómo fueron tus inicios en el futbol?

Respuesta. Fueron prácticamente de niño con 3 ó 4 años empecé a conocer lo que era un balón de futbol y profesionalmente a los 14 años de edad

P. ¿Cómo desarrollaste el buen golpeo de balón, tuviste algún mentor?

R. Básicamente es la práctica, empeñarte cada día a ser mejor, practicar el golpeo, las diferentes formas de meterle el pie al balón.

P. ¿Cómo se dio tu debut en primera, ves mucha diferencia respecto al ascenso?

R. Se dio en una circunstancia complicada en Jaguares, me colé ahí y gracias a Dios se dio el debut en el 2010 vs Atlante en Cancún, y no percibo mucha diferencia el futbol es el mismo, solo en primera es muchísimo más técnico, si te equivocas pagas consecuencias y aquí en el Ascenso es más correr, más sacrificio.

P. ¿Cuál ha sido tu mejor partido y la razón por la que lo consideras así?

R. Tengo varios, partido a partido siempre se busca hacer lo mejor que se pueda, pero específicamente uno vs la UDG en Guadalajara porque anote gol y el equipo le fue bien.

P. ¿Quién fue tu ídolo de la infancia y cuál es el actual?

R. Era un vecino que jugaba en Tigres, el 'Pastor' Lozano, es mi vecino allá en Monterrey, le mando saludos, actualmente puede ser Messi, y poco atrás Lucas Lobos, en Tigres me tocó ser su compañero.

P. ¿Tigre o Jaguar?

R. Cariño le tengo a los dos, uno por formarme y otro por la oportunidad de debutar, yo creo que un 50/50.

P. ¿Cuál era tu postura con la peculiar forma de interacción con la afición en Murciélagos (El DT aficionado)?

R. Me llegó a tocar, pero no fui partícipe, cuando estabas en la banca dos de los tres cambios los hacía el público y el último el entrenador. Complicaba momentos si había lesión imprevista, tenías que esperar que la afición votara en 3 minutos y sí llegó a desesperar en cada partido.

P. Ya que viviste en Chiapas, ¿Qué cañón es más imponente, el del Sumidero o el de tu derecha (Sonora)?

R. (Risas) El cañón del sumidero es impresionante, la verdad es uno de los atractivos de México muy muy bonitos y el de mi derecha también, ahí va. El del Sumidero es una belleza que deberían de visitar, se los recomiendo.

P. ¿Qué prefieres, los mariscos sinaloenses o la carne de Sonora? R. No he probado la carne de aquí (Sonora), pero los mariscos cuando llegue a los Mochis de Sinaloa me hice súper fan, llegó un momento que dije ya no más mariscos y ahorita estoy en busca de probar la carne de acá, dicen que es muy buena, a ver si es cierto, ¡luego invitan una eh!.

P. ¿Qué opinión tenías de Cimarrones antes de llegar?

R. Una institución muy seria, de directivos comprometidos con los jugadores, la afición y la ciudad, eso fue lo me impulso para tomar la decisión de venir para acá, también que me abrieron las puertas y estoy agradecido. Es un equipo que busca trascender, que viene de atrás y apunta para arriba, esperemos que este año sea nuestro.