Gabino Espinoza, el aprendizaje que lo afianzó en el arco

Gabino Espinoza se ha consolidado como arquero de Cimarrones de Sonora.

Demostrando que la magia no solo se quedó en su pueblo de origen, sino también la mantenía en sus guantes desde tan sólo a sus 7 años, y con ella encontró nuevamente la oportunidad de regresar con los Rayos del Poblado Miguel Alemán, para conseguir el campeonato y ascenso con los hoy Cimarrones de Sonora.

Gracias a los aprendizajes que obtuvo de Armando Navarrate, con quién formó una gran amistad, Gabino ha logrado madurar y asegurar su titularidad bajo los tres postes de la escuadra encornada.

Asimismo nos mencionó a su parecer, cuales son sus cualidades y como reacciona a las principales situaciones que enfrenta en la cancha con el balón.

Pregunta. ¿Siempre te gustó la portería?

Respuesta: Sí, desde los 6 o 7 años ya me estaban inculcando estar en la portería

P. ¿Qué tiros son los más difíciles?

R. Creo que todo tiene su ventaja y desventaja para mí y para el tirador. Un penal es un volado, si lo tapas eres el héroe pero si te lo meten te lo reprochan. En cambio un tiro de fuera, pueden haber varias cosas que cambien el curso del balón.

P. ¿Festejas los goles con la afición como algunos otros porteros o en solitario?

R. La mayoría son para mí nada más, en lo solitario, hago mi festejo nada más dentro del campo.

P. ¿Máximo ídolo en la portería?

R. Hay varios que me gustan como tapan, sus cualidades. Está Talavera, Ochoa, Iker Casillas y Gianlugi Buffon.

P. ¿De quién aprendiste más, Navarrete ó “Mochis” Arias?

R. De los 2 hubo cosas que aprendí, pero me inclino más por Navarrete, creo que es más su trayectoria, su carrera y además me apoyó mucho en el tiempo que él estuvo acá, siempre trató de enseñarme lo más que pudo y hasta la fecha que hablo con Armando, me vuelve a dar consejos, me invita a que le dé y siga mejorando. Aparte de lo deportivo, Navarrete es una excelente persona hicimos una buena amistad. Incluso nos llamamos por teléfono, whatsapp nos comunicamos. Recientemente lo mire en el D.F. y estuve con él un momento.

P. ¿Momento más difícil de tu carrera?

R. Hubo un momento en el que salí de jugar de tercera división, tuve 2 años sin jugar futbol y gracias a Dios llegue al Poblado, y ya en Cimarrones a Segunda.

P. ¿Cuál consideras tu especialidad en el arco?

R. Trabajamos de todo pero si bien lo digo, el juego aéreo creo que es una de mis cualidades.

P. Respóndenos Gabino, Atrapar o desviar. Tiro razo a la esquina inferior.

R. Si va muy pegada al poste, cancha mojada, el desvío y que se vaya.

P. Tiro al ángulo. Superior

R. No, desvío.

P. Remate a bocajarro

R. Aguantar y la reacción

P. Llamada de tu ex

R. (Risas) Pues… lo aguanto también.

P. De acuerdo a tu trayectoria, y gustos ¿Qué tipo de héroe escogerías? Marvel, DC, Del Silencio o De Caborca

R. (Risas) Los de Caborca, claro.

P. En el FIFA, ¿Te pondrías atajada tradicional o acrobática?

R. La tradicional, para que inventar. A lo seguro, a lo que sabe el portero.