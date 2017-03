Previa Fc Juárez vs Correcaminos: A salir del bache

Ambos equipos están hambrientos de triunfo y sumar puntos para poder meterse dentro de los primero ocho de la liga. Jaime Ordiales, un técnico con experiencia busca lograr a hacer feliz a la afición naranja. Bravos sufrió un descalabro en contra de Chivas a mitad de semana en el torneo de Copa, un juego que tenían ganado 0-2, lo acabaron perdiendo 3-2. Los locales marchan en el lugar 11 con 17 unidades. Los de Victoria van en 19 de la tabla general.

¿Cómo llegan?

Los fronterizos en su último juego en Ascenso perdieron 3-2, ante Alebrijes. En casa solo han perdido un juego, ganado cuatro y empatado uno. Esto le ayudará para tener confianza de ganar el siguiente encuentro que es este sábado. Con un triunfo se pueden meter a la pelea de los equipos que se clasifican a liguilla.

| Foto: Liga Mx

Los victoresenses empataron en casa 3-3, su rival fue Coras. En calidad de visitante solo ha ganado un juego, empatado uno y cuatro derrotas. La defensa no es la mejor línea para los pupilos de Ordiales, ya que han recibido 22 goles en solo 12 encuentros. Los Correcaminos no la han pasado del todo bien este torneo, ya que no les ha ido como ellos esperaban. En los últimos torneos no han llegado a la fase final.

| Foto: Liga Mx

Jugadores a seguir

Lucas Da Silva | Xavier, ha dado mucho de que hablar por su gran rendimiento dentro de la cancha. El miércoles anotó dos goles. Se posiciona por la banda derecha o en el medio campo siendo el "10" del equipo. Proviene del futbol brasileño, y se ha adaptado muy bien al juego de la liga mexicana.

| Foto: FC Juárez

Diego Alberto Olsina | El veterano es un ídolo de la afición. Ya cuenta con 38 años de edad, y tiene 12 juegos jugados como titular y ha hecho tres goles. Suma 1056 minutos jugados de 1080 posibles. Un jugador que le aporta mucho al club por su gran experiencia.