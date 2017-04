Luis Reyes y Miguel Fraga: "Solo pensamos en la victoria"

Google Plus

Jugadores defensivos hablaron en conferencia de prensa | Foto: Atlas FC

Una conferencia de prensa diferente a lo habitual se vivió en la Madriguera Rojinegra, porque debido al Día del niño el equipo de Atlas decició festejar a los aficionados más fieles al equipo con una conferencia de prensa con preguntas de los pequeños aficionados hacia los jugadores y darle un giro a lo que a diario se vive. Después de aproximadamente diez minutos del ejercicio comenzaron los cuestinamientos de los medios de comunicación hacia los futbolistas.

Foto: Atlas FC

El canterano Luis Reyes fue quién comenzó a tomar la palabra sobre lo trascendental que será el juego ante el Club América. "He visto los partidos de América, tienen un gran plantel, desequilibrio arriba, tenemos que hacer un buen trabajo para conseguir los tres puntos, sabemos que será un partido muy difícil”, el 'Hueso' sabe que la calidad de equipo que enfrentarán será una buena prueba de lo que puedan esperar en la liguilla que pueden afrontar.

Con solo dos jornadas que restan en el torneo, Reyes sabe que Atlas se juega una final y que tienen los argumentos suficientes para ir al Azteca y quitarle el invicto al conjunto americanista. Sobre todo porque en este Clausura 2017 han mejorada mucho jugando de visita en comparación al torneo pasado donde no pudieron sacar las victorias esperadas.

“Sería algo muy importante, que me dará mucha alegría. Primeramente vamos a ir a buscar ganar, no nos pasa por la mente el empate, mucho menos la derrota, hay que ir a ganar con buen fútbol para cerrar de buena forma el torneo”, con tres torneos han hilo sin estar en la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano el canterano sabe del envión anímico que tendría el equipo y sobre todo la afición rojinegra.

Después fue el turno del arquero titular de los Zorros, que tocó el tema de la pelea que en esta recta final tendrá con el regreso de Ustari por ser el portero desde el pitazo inicial, pero el originario de Michoacán esta tranquilo. “Me he tratado de esforzar día a día, entrenamiento a entrenamiento y partido a partido, afortunadamente las cosas han ido bien, siempre trato de estar al pie del cañón esforzándome para que el día que se requiera pueda estar bien. Al final lo más importante es la institución, lo importante es que Atlas esté en los primeros planos”, no le ve tanta importancia a tener este puesto porque lo que debe importar es el bienestar del equipo.

Miguel Fraga consciente de lo peligroso que puede su rival del próximo sábado sobre todo del delantero seleccionado nacional Oribe Peralta. “El equipo se basa en lo que pueda hacer Oribe (Peralta), le dan mucha responsabilidad y el balón esperando a que él resuelva el partido. Si nosotros estamos atentos a esa situación, a su pelota parada también, podremos brindar un buen juego y traer buenos resultados que es por lo que vamos", finalizó el camiseta número 30.