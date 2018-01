'Profe' Cruz: "Este arranque de torneo no estaba en el presupuesto"

Las cosas siguen sin salir para Atlas en esta primera semana de actividades y es que anoche en la Copa MX cayeron por la mínima ante Veracruz, con lo que de a poco la afición se empieza a desesperar por el mal funcionamiento del equipo. Sobre está derrota de a media semana salió a hablar José Guadalupe Cruz a hacer un diagnóstico a priori de la derrota y también contestar preguntas acerca de los refuerzos del equipo.

"Lo más importante y la prioridad es la liga. Hoy quise usar jugadores titulares porque no está mi grupo en ritmo futbolístico y por eso salieron esos jugadores. Las derrotas en lo que sea nos van a doler, pero si en algún momento sufro en la Copa, no quiero que pase en Liga", José Guadalupe Cruz prácticamente paró un equipo que podría ser titular en la Liga y lo hizo para que la idea de su esquema se afianze más rápido.

Por esta razón se vio de titular por primera ocasión a Cristopher Toselli que tuvo un error en el juego y lo demostró con un enojo al conluir la jugada que se había equivocado. Además que el peruano Alexi Gómez volvió a tener la titularidad y completar los 90 minutos que estuvo arriba en la dupla con Ángelo Henríquez que ya completó un partido. Cruz asegura que este partido le ayudó a las tres incorporaciones para seguir con su adaptación al fútbol mexicano que no es nada fácil.

"No lo puedo ocultar, no estamos en nuestro mejor momento. Esto es parte del futbol, a mí me encantaría tener siempre a mi equipo en el mejor nivel y nos está costando el inicio. Debemos ser fríos en este inicio para dar un análisis acerca de cómo se está comportando el equipo", situación apremiante vive Atlas porque no solo ha perdido sus dos primeros juegos de Liga y Copa, sino que las formas han quedado mucho a deber y no se le ve un estilo definido al equipo.

Una vez más se tocó el tema del lateral derecho que será una conversación de nunca acabar con el 'Profe' hasta encontrar al jugador ideal. De nueva cuenta Juan Pablo Vigón inició en dicha posición, pero para el segundo tiempo probó a Stiven Barreiro por este sector del campo. Cruz posicionó ahí al colombiano porque en algún momento de su carrera jugó por ahí y al parecer fue de su agrado porque manifestó que fue una prueba para lo que se podrá ver el domingo en su visita a Ciudad Universitaria cuando jueguen contra Pumas en la jornada 2.