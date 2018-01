Para Toselli no fue el debut que esperaba

(Foto: Luis Aguirre / VAVEL)

Los Rojinegros del Atlas volvieron a caer derrotados en casa, esta vez en la Copa Corona MX, ante los Tiburones Rojos de Veracruz, un gol a cero, con la solitaria anotación de Omar Marrufo. En dicho gol tuvo participación el recién llegado portero chileno, Cristopher Toselli, quien tuvo un amargo debut con la rojinegra.

Foto: Fabián Meza / VAVEL

“Hay un error en el único gol, que hace que el debut no sea como yo esperaba, pero me da tranquilidad porque al final me sentí bien. En el primer tiempo no fuimos claros, no fuimos profundos, nos faltó llegada, creo que después mejoramos y metimos al rival en un arco, prácticamente no nos llegaban, sólo nos llegaron una vez y fue de contragolpe. No faltó fineza en la puntería. Pero hay que trabajar para seguir mejorando y llegar de la mejor manera el domingo”.

El viernes en el juego de Liga MX ante León, Miguel Fraga se equivocó en los dos goles, además de diversos rechaces con peligro en el área rojinegra. La afición lo abucheó pidiendo a Toselli de titular, sin embargo, el chileno también se comió un error en la Copa, lo cual genera la duda de quién debe ser el titular.

Con respecto a la polémica de los últimos días, de quien debería ser el portero titular con Atlas, el sudamericano es claro: “Eso lo decide el entrenador, uno está para rendir, sí bien, me siento cada vez mejor, acá hay un gol que evidentemente se pudo haber evitado, y bueno, esa es labor del arquero, y hay que trabajar para avanzar”.

El guardameta se equivocó en el gol, pero reconoce su pifia, ante lo cual explica el motivo por el cual entró el balón en su portería, además de comprometerse a reponerse: “Yo pensé que la pelota picaba un poco más rápido, hice fe por la cancha estaba un poco seca y bueno, el puesto de arquero así es, bastante ingrato, lo importante es saber reponerse y saber que en cualquier momento puede volver a pasar”, finalizó el camisa 23.