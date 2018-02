Rubén Omar Romano: "La Copa MX es para ver a los jóvenes"

Google Plus

(Foto: Luis Aguirre / VAVEL)

Los Rojinegros del Atlas volvieron a ser víctimas de sus errores, y cayeron en casa 2 goles a 1 ante la Jaiba Brava de Tampico Madero, con un doblete del joven Eduardo Aguirre. Por los Zorros anotó de penal, Milton Caraglio. Ante el resultado adverso, el técnico rojinegro, Rubén Omar Romano dejó en claro que la Copa MX es para ver a los jóvenes.

“Quería ver la capacidad de los chicos y creo que lo demostraron, lamentablemente el resultado no fue el esperado, pero el equipo en cuanto a yo quería, lo hizo bastante bien. Esta Copa es para otra cosa, para mí es ver a la gente joven que es el futuro de este equipo, la verdad hoy me gustó, porque los primeros 25 o 30 minutos, el equipo tuvo posesión, son chicos y hay algunas equivocaciones, es normal. Me gustó la personalidad, el carácter que tuvieron, y eso es lo que estaba buscando”.

Rubén Omar recalcó que para él, la Copa sólo tiene una función, la de ver los jóvenes de la cantera: “¿Qué querían, qué pusiera el primer equipo? Cuando el sábado vamos a jugar contra un obligado en el tema del descenso (Lobos BUAP). Yo vengo a ver a los chicos en la Copa. La Copa es un instrumento para mí, porque acabo de llegar, hay una cantera y hay que verla, con dos entrenamientos que hicimos con estos chicos me gustó”.

También habló sobre el posible regreso de Rafael Márquez al once titular, luego de la lesión que lo alejó un par de semanas de las canchas: “Vamos a ver, está trabajando (Rafa), vamos a verlo el jueves y el viernes para tomar una decisión. Va a jugar porque tiene la jerarquía, es un central con experiencia, con inteligencia, aparte con Robles (Macue), te puede hacer un doble función, tengo muchas variantes, hay que ver cómo llega al fin de semana".

Romano quiere resarcir los errores del pasado, resalta la revancha que vive con Atlas, con quién busca mejorar lo hecho en años anteriores: “Es normal, yo lo dije en la presentación, para mí es una revancha por la última etapa que estuve con Atlas, porque de la primera se olvidan, porque esa fue espectacular, estaba en descenso el equipo, lo calificamos dos veces, salió Guardado y Colotto a Europa. La segunda fue mal, y la revancha para mí es con la gente, un equipo que juegue bien y que tenga resultados”, así finalizó el entrenador argentino.