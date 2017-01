Una 'Máquina' que necesita arrancar bien

Google Plus

(Foto: Damián Besares | VAVEL)

Las ilusiones se renuevan otra vez en la Noria. La llegada del técnico español Paco Jémez así como también la de los refuerzos Gabriel Peñalba, Ángel Mena, Martín Rodríguez y Martín Cauteruccio, han despertado nuevamente el interés de la afición celeste en su equipo.

La prueba más clara están en la gran cantidad de boletos que han sido adquiridos por la propia afición 'cementera' para el primer partido del Clausura 2017 frente a Necaxa en el Estadio Azul. La misma afición que había dejado de acudir en gran manera al inmueble celeste en los últimos torneos.

La expectación es grande para el debut de la era de Paco Jémez en el banquillo celeste, y es necesario que empiece con el pie derecho, ¿Por qué? Pues bueno, de entrada arrancar ganando no le viene mal a nadie, pero en el caso de Cruz Azul es más urgente, por dos razones.

Primero, la presión y carga negativa que existe en el campamento azul no la tiene ningún otro equipo de la Liga MX. Esto provoca que de no darse los resultados deseados de inmediato, la negatividad que existe alrededor del club empezará a afectar la confianza y moral del plantel.

Segundo, el tema del descenso. Aunque la lógica diga que este escenario suena improbable, la realidad es que la 'Máquina' es décimo cuarta en la tabla porcentual, solo está por encima Monarcas, Veracruz, Chiapas y Puebla. El sumar unidades desde el inicio alejaría más a los demás equipos involucrados en el tema, permitiendo enfocarse más en el objetivo principal de calificar y pelear por el título.

El reto no será nada sencillo, los 'Rayos' del Necaxa tuvieron un gran torneo el semestre pasado al llegar a las semifinales, y han mantenido su base más varios refuerzos que llegaron para esta campaña. Además, Cruz Azul no contará con todas sus incorporaciones, pues Rodríguez y Cauteruccio aún no estarán disponibles.

Aun así, la 'Máquina Cementera' deberá iniciar pitando si desea mantener viva esta nueva esperanza que ha surgido en su afición sedienta de éxitos.