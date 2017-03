Paco Jémez: "No hacemos las cosas para callar a nadie"

(Foto: Getty Images)

Luego de la victoria de 3-1 contra el Santos Laguna, Cruz Azul empieza a desprenderse un poco de la presión y de esa racha negativa que hasta hace un par de semanas lo tenía inmerso en un mar de dudas en cuanto al proyecto del entrenador español Francisco Jémez; con este triunfo, renacen las esperanzas de ver a una Máquina Azul, retomando la senda del triunfo y sobre todo el de recuperar a uno de sus goleadores Martín Cauteruccio, quien junto con Jorge "Conejo" Benítez, son la ofensiva de los cementeros.

Esta situación tiene contento al maquinista del Cruz Azul, sin embargo no por ello deja de pensar en los compromisos que vienen, uno de ellos el próximo encuentro de Liga MX en el Estadio Azul, contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, parteaguas para definir el rumbo y destino del equipo, que dicho sea de paso cuenta con 9 puntos, pero puede, si continúa con esta racha ganadora, colarse a la liguilla y de paso olvidarse de la tabla porcentual.

Al final del partido, en conferencia de prensa, con la victoria sobre el equipo de Santos, indicó sentirse bien en este momento y con el resultado.

"No somos diferentes, a lo que veníamos haciendo hace cuatro o cinco semanas, salvo que ahora están encontrando puerta con relativa facilidad", sabía que esto no iba a durar siempre, pero tampoco se deben echar las campanas al vuelo, no han hecho nada del otro mundo, su situación en la Liga no es la mejor, y en la Copa están en semifinales, el partido del sábado es uno de los que les dará la pausa para de ganarlo poder acercarse al objetivo planteado al inicio de la temporada.

"Hoy nos hemos defendido fenomenalmente bien, yo creo que una de las claves ha sido nuestra defensa", se hace responsable del gol de Santos, al haber planteado así la estrategia, porque así pide que se juegue, sin embargo, fue muy importante que se hayan recuperado alcanzando y remontando el marcador en poco tiempo. La defensa supo dominar las jugadas a balón parado y sobre todo leer el flujo de la jugada de Santos.

"Nosotros no tenemos la obligación de nada (de estar en la liguilla) tenemos la obligación de trabajar, a nosotros nadie nos obliga, si alguien nos obligará a trabajar seriamos nosotros mismos".

A pesar de estar en semifinales de la Copa MX, no tiene ni siente la sensación de estar obligado a ganar la misma, a lo que están obligados y no presionados es a trabajar para conseguir los resultados.

"Los halagos si no los entiendes bien te acaban destrozando, las criticas no, lo que te hacen es venirte arriba y hacerte más fuerte".

No les conviene en este momento aceptar los halagos, porque hasta el momento no han hecho nada para merecerlos, aunque reconoce que partido a partido han mejorado, sin embargo considera que es mejor alejarse y mejor trabajar con tranquilidad y cautela.

"Si perdemos la atención por lo más cercano y nos enfocamos en lo más lejano, estaríamos cometiendo un error".

Su idea es la de enfocarse en el encuentro que tienen próximo, no pensar en el futuro lejano, ir paso a paso. La atención debe estar centrada el sábado contra los Tigres, no le preocupa la Copa le preocupa la UANL, no se tiene margen de error.