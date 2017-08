Previa Cruz Azul - Atlético Zacatepec: pelea por el liderato

Google Plus

La Copa Corona Mx continúa y a un par de fechas de que concluya la fase de grupos, algunos equipos empiezan a meter el acelerador para poder clasificarse a la ronda de octavos de final, para ello deberán avanzar como líderes de grupo si no es que quieren comprometer su clasificación como mejor segundo de cada sector, en esta jornada tendremos a Cruz Azul que estará cerrando la llave con el partido de vuelta ante Atlético Zacatepec, ambos equipos están peleando por el liderato de grupo por lo que tendremos un gran encuentro entre estos dos equipos.

Hora de conseguir la victoria

Si Cruz Azul desea salir avante en esta edición de la Copa Mx tiene que ir dando golpes de autoridad en cada partido, hasta el momento viene de conseguir dos empates en sus últimos dos encuentros en el torneo que lo tienen ubicado en la segunda posición del grupo 5 con dos unidades, una victoria catapultaría al equipo y a dos jornadas de que termine la primera fase, se confirmaría como un serio candidato al título, los dirigidos por Jémez están obligados a salir por la victoria ya que un empate no les serviría de mucho.

A seguir dando la sorpresa

Si algo ha mostrado Zacatepec es que no se va a dejar intimidar por ningún equipo y o demostró en su empate ante la Máquina y en la victoria que obtuvo ante la escuadra de Tigres, ambos resultados le han otorgado 4 unidades que lo tienen ubicado momentáneamente como líder de grupo y en su visita a la Ciudad de México, la propuesta al ataque que ha venido presentando no cambiara, la agresividad con la que se plantan en el campo ha sido clave por lo que no dudemos que le planten cara a la escuadra cementera.

Jugadores a seguir:

Víctor Zúñiga | El joven canterano ha venido levantando la mano en los últimos partidos y ha dejado buenas impresiones, sus últimas actuaciones dentro del certamen lo hacen un jugador de mucho peligro.

Daniel Ríos | El delantero de la escuadra cañera sabe cuáles son las aspiraciones de su equipo y que si quieren trascender en el certamen deben vencer a cualquier rival que se les ponga enfrente, su calidad frente al arco serán claves en el partido.