Celestes con calidad para selección

Hace unos días se dio la convocatoria de la Selección Mexicana para encarar el partido de preparación ante Bosnia, no obstante, no fue convocado ningún jugador Celeste motivo que ha causado controversia pues al ser conformada esta selección por jugadores locales, se llego a creer en la posibilidad de ser convocado algún elemento azul; Pero... Tiene La Maquina jugadores con el nivel para ser considerados por Juan Carlos Osorio? A continuación te presentamos los elementos que consideramos podrían formar parte de la selección mexicana.

José de Jesús Corona

Sin duda sorprendió no ver a "Chuy" en la lista del colombiano, sin embargo sabemos de la calidad que tiene este excelente arquero y que es casi seguro que sera uno de los tres porteros que viajara a disputar el mundial en Rusia, tal vez la no convocatoria se deba a que aún hay una pequeña duda en cuanto al tercer portero que acompañe a la selección pues al no estar Talavera recuperado al 100% la baraja de cancerberos aztecas buscara el puesto.

Julio Cesar Dominguez

"El Cata" es de esos casos especiales donde un jugador se ha quedado tanto tiempo en el equipo que lo vio nacer, aunque es un defensa sin tantos reflectores, aficionados y algunos medios han dicho que tal vez merezca una oportunidad más con la verde pues ha cumplido con su trabajo de manera eficiente.

Carlos Peña

"Guillit" este controversial futbolista fue parte del proceso mundialista anterior, aunque fue a Brasil con grandes expectativas no tuvo ningún minuto durante la Copa y desde ese entonces su nivel ha caído demasiado, si bien es cierto que sorprendió su marcha al fútbol escoces la realidad dicta que no le ha ido del todo bien, pero si Peña eleva su juego y vuelve a nivel que presentaba hace 3 años podría pelear para integrarse con escuadra tricolor mas adelante.

Carlos Fierro

Fierro quien llegó esta campaña como refuerzo celeste, podría ser tomado en cuenta. el campeón del mundo sub 17 fue pieza importante para el campeonato de Chivas hace casi un año pues cumplió con buenos momentos futbolisticos. Ahora que se encuentra en La Maquina ha sido titular en los 4 encuentros disputados jugando casi todos los minutos, creando ocasiones de peligro cuando corre por la banda izquierda, aunque al inicio de su carrera, su posición era centro delantero, se ha desempeñado de maravilla por los costados, haciendo de su velocidad un arma muy importante. Luce complicada una oportunidad para este jugador que más bien podría ser parte del siguiente proceso mundialista.

Rafael Baca