'Recodo' quiere Liguilla para el León

(Foto: Agencias)

El sábado pasado, León consiguió una victoria muy importante que catapultó a los Esmeraldas a solamente cuatro puntos de zona de calificación. En un partido donde la expulsión a Nacho González complicó terminó complicando a los Verdes, los dirigidos por Javier Torrente dominaron a Morelia por marcador de 1-2 y, de paso, acumularon cuatro encuentros en fila sin conocer la derrota. Christian Valdez, contención leonés, destacó el repunte del equipo, así como la ilusión de jugar una posible Liguilla.

"Estamos con la motivación de poder jugar una Liguilla y a la espera de ver cómo se dan los resultados para ponernos a pelear. El tema de la calificación está complicado, pero mientras haya la posibilidad hay que seguir trabajando".

En cuanto a cómo se encuentra el equipo anímicamente después de la victoria, el Recodo confesó que "estamos bien, llevamos 10 puntos de 12 y esperemos también acumular los últimos nueve y esperar resultados para meternos en la Liguilla. Después del arranque que tuvimos nadie podría pensar que tenemos posibilidades, pero mientras las haya tenemos que seguir trabajando".

También, el ex jugador del Puebla comentó que "sí esperábamos esta mejoría, unas dos o tres jornadas antes porque regalamos bastante y desgraciadamente estamos sin margen de error". Sin embargo, el mazatleco espera que la situación de no tener margen de error no afecte el buen momento que vive la oncena guanajuatense y que el equipo espera sacar los nuevo puntos restantes para aspirar a no terminar en los puestos de abajo.

Finalmente, el Recodo aceptó que "siempre es especial enfrentar a Monarcas y es una victoria muy dolorosa el haberle ganado a Morelia, pero les deseo lo mejor y ojalá también consigan los nueve puntos que quedan por disputa".