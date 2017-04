Fernando Navarro: "Será una final ante Chivas"

Google Plus

(Foto: Club León)

A pesar de que el León suma cinco partidos sin conocer la derrota, de que el equipo está más cerca de calificar a la Liguilla y de gran recuperación anímica y futbolistica que han tenido los Panzas Verde, aún hay quien habla sobre el poco espectáculo que han brindado los dirigidos por Javier Torrente en el terreno de juego, pues, al parecer algún sector de la afición, lejos quedó ese León veloz y espectacular de hace algunos años. Ante esto, Fernando Navarro aseguró que es complicado darle gusto a todos.

"Es difícil darle gusto a todos. Algunos quisieran que califiquemos cada torneo jugando como sea, otros prefieren ver buen futbol y que la calificación esté en duda y hay unos más que prefieren ambas cosas. A final de cuentas lo que más importa son los resultados, calificar jugando bien obviamente es mejor, ante Puebla no se jugó el mejor partido pero ganamos y eso nos ilusiona. Lo importante siempre es calificar", aseguró.

Sobre el mismo tema, el ex Atlante dijo que la mentalidad de León en todos los partidos ha sido atacar y que si el resultado no se consigue es porque así son las cosas. "La forma de jugar no se ha sacrificado", sentenció.

El partido ante Chivas

Acerca de qué equipo llega mejor, si León o Guadalajara, Navarrito destacó el buen trabajo del Rebaño jugando como local: "Chivas de local es difícil que no sea favorito. Las rachas sí cuentan, pero empieza el partido y toda estadística y demás ya no cuenta, hay que jugar como si fuera una final".

Finalmente, Navarro aseguró que León no se deja llevar por la seguidilla de tres partidos sin victoria que tiene Chivas, además aseguró que va a "ser un partido muy complicado y muy peleado. La juventud que tienen ellos influye en el trámite del partido, hay que estar atentos y saber manejar el partido en ese sentido".