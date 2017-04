'Nacho' González: "Nos jugamos el ego con Chivas"

(Foto: Club León)

Muchas cosas estará poniendo en juego el León este sábado ante las Chivas; desde la clasificación a Liguilla, el puesto y hasta el ego, según el punto de vista de ‘Nacho’ González, defensor central que siempre se ha caracterizado por hablar sin tapujos cuando se requiere y que estará de vuelta en las canchas luego de cumplir su suspensión por la roja ante Monarcas, quien además aplaudió el destacado regreso que ha tenido su equipo en el torneo.

“Yo creo que se juegan muchas cosas, el ego personal, el ego del equipo. Las primeras jornadas estuvimos aceptando muchas críticas y hoy por hoy en ese resurgimiento hemos mejorado bastante, nos ha ayudado en la confianza y habla mucho de este gran regreso. Nos jugamos la calificación y consolidar este buen paso del equipo, el futuro de todos nosotros está en la cuerda floja y nos jugamos todo en estos dos últimos partidos”, señaló.

Calificando de incomparables los dos últimos semestres de la Fiera, González pidió y seriamente que se haga un análisis desde aspectos individuales hasta los grupales, puesto que en el bajío no deben sufrir tanto las campañas y más por el plantel que se tiene; dejar de tener esos malos inicios y luego querer repuntar, aunque eso se lo deja a los directivos.

La dupla con Cornejo

Finalmente ‘Nacho’ destacó que a él sí le gusta ver jugar al León, difiriendo de la opinión de Javier Torrente, puesto que ha visto una conversión en un conjunto inteligente; al tiempo que no manifestó inconformidad alguna por tener que hacer dupla en la central con Juan Cornejo, tomando en cuenta que Guillermo Burdisso aún está en duda para jugar este fin de semana.

“Me gusta porque es inteligente, sabe manejar los tiempos, realmente no es el León vistoso de algunas épocas, pero me gusta porque sabe manejar los tiempos de los partidos y eso se me hace que se ha convertido en un equipo inteligente. Me tocó jugar con Cornejo ante Chivas precisamente en Estados Unidos, después de la expulsión de Guille y nos acomodamos bastante bien”, concluyó.