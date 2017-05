Javier Torrente: "Tenemos que ganar el sábado"

(Foto: Ezequiel Gasca - VAVEL México)

A una jornada de que de por concluida la fase regular del Clausura 2017, León aún aspira a meterse dentro de los ocho calificados a la liguilla, por lo que una victoria en casa ante Cruz Azul podría significar el ansiado boleto. Para Javier Torrente la victoria es el único resultado que buscarán ante 'La Máquina', pues eso reforzaría el tema anímico de cara a lo que vendría en el futuro.

"Tenemos que cerrar ganando y después se va a dar lo que tenga que ser, tenemos que hacer nuestro trabajo en casa y a las 11 de la noche sabremos cómo terminó resultado todo. Hay que ganar, con equilibrio y seriedad que hemos mostrado, alzarnos con los tres puntos y cerrar ganando en casa para nosotros, para la gente y el grupo, va a venir bien", dijo el entrenador de 'La Fiera'.

Javier no deja de reconocer los fallos que se tuvieron al arranque de la campaña en la Liga Bancomer MX, pues se dejaron ir varios puntos que en estas instancias le faltan para colarse entre los ocho primeros del campeonato.

"No nos deja conforme el arranque que tuvimos, perder partidos sobre la hora, como local, fue un montón de cuestiones que no estuvieron bien. No tengo la bola, está dentro de las posibilidades, existen casos como aquel torneo en que se le ganó a Tijuana y se esperaban cinco resultados y se dieron, y otros que no se dan. Sí está dentro de las posibilidades, haremos nuestro trabajo y después a esperar resultados", mencionó Torrente

Sobre el siguiente rival, que es Cruz Azul el DT de los esmeraldas sabe que es un equipo con buena posesión de balón y que si bien los resultados no se les han dado, el cuadro cementero podría complicarles demás.

"Es un equipo que juega bien, con buena posesión y no se le han dado algunos resultados, perdió algunos partidos sobre el final. Vamos a enfrentar a un equipo que, si bien está fuera de la pelea, tiene jugadores importantes", opinó el argentino.

Por último recalcó que el único resultado favorable es la victoria y no se fijan de los demás para buscar un último suspiro en la liguilla de este torneo lleno de altibajos para los de León.

"Nosotros tenemos que ganar, no nos preocupa lo demás. Sí, podemos arrancar el partido ya con Tigres clasificado, Tigres ganando elimina a todos, entonces hay que ganar, cerrar bien y tratar de darle a la gente un último triunfo, despedirse bien", finalizó.