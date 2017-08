Jorge Pereyra: “Vengo de menos a más”

(Foto: Especial)

Hay compromiso y sobre todo, un incremento del nivel de Jorge Pereyra con el León, y es que así lo dicen los resultados de las últimas dos semanas. Dos goles en Copa, más otro en Liga, han puesto a soñar al argentino con una consolidación, aunque ahora lo toma con calma y muestra conciencia en no bajar los brazos.

“Siento que estoy dando de menos a más y tengo que seguir con estas ganas, con el compromiso que le estoy dando al equipo y al club y tengo que seguir de esta manera, no hay que bajar los brazos. El comienzo no fue bueno, pero ahora todos estamos corriendo, todos estamos metiendo”, dijo este martes en conferencia de prensa.

A su vez, y reconociendo que el semestre pasado fue tenebroso para él entre lesiones y una expulsión ante América que prácticamente lo borró del equipo, Pereyra aplaude el hecho de estar junto a Mauro Boselli en la delantera esmeralda, pues dice le ha venido bien dado el entendimiento que han podido tener.

“Creo que con Mauro me vengo sintiendo muy bien, él me habla mucho, yo también le pregunto, no solamente con él sino que a mí me gusta preguntarle mucho a los jugadores mirar cómo te gusta el centro o mirar cuando la tienes que te gusta que haga, si vienes, Mauro me está ayudando mucho y yo también a él le sirvo mucho”.

Finalmente el atacante aceptó que la jugada que le dio el gol el sábado pasado ante los Rayos ya la había ensayado junto al 'Matador de Barracas', quien dice haberlo alertado en la primera vez que éste pudiera bajar el balón en un centro para posteriormente hacer el remate.