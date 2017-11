'Nacho' González: "En nuestra mente está cerrar bien"

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca VAVEL)

El León enfrentará a Santos Laguna en un amistoso previo a la última jornada del torneo ante Chivas, encuentro en donde el equipo podría conseguir un subliderato asegurando cerrar en casa los partidos eliminatorios o quedarse fuera y esperar al siguiente año en caso de ver la derrota. Para evitar esta situación, el equipo tendrá un partido amistoso ante Santos con el principal motivo de no perder ritmo de competición, de este tema habló Ignacio González en zona mixta:

"Sí, es para cerrar bien, para llegar bien mentalizados, enfocados, entrenados a lo que es la liguilla y el cierre de torneo, hemos entrenado muy bien esta semana después del descalabro que tuvimos y a redoblar esfuerzos para cerrar bien" mencionó González sobre el encuentro ante Santos.

Según 'Nacho', en el club saben que la clasificación está muy cerca pero una derrota ante el campeón y combinaciones de resultados los pueden dejar fuera: "Yo creo que de cierto modo nos viene bien, para no caer en ese relajamiento, para seguir bien mentalizados en lo que viene y para comprometernos aún más en este último partido".

Para el central, enfrentar a Chivas siempre es diferente: "Sí, sabemos que siempre enfrentar a Chivas es un rival muy especial, no es la excepción aunque ellos no estén peleando nada pero bueno, es un rival muy digno de enfrentar y nos pone bien enfrentar a un rival que no le fue bien pero tienen mucha dinámica y es un rival complicado" dijo González.

Además, mencionó que no buscan cerrar en alguna posición, para ser campeones hay que enfrentar al equipo que sea:

"Yo creo que hoy por hoy si quieres ser campeón tienes que enfrentar a quien sea en el momento que sea, para evitar a uno o a otro no es lo que está en nuestra mente, en nuestra mente está cerrar bien, ganarle a Chivas, quedarnos con los tres puntos, calificar en la mejor posición y ya veremos contra quien nos toca".

Para finalizar, dio su punto de vista sobre el funcionamiento del equipo a falta de una jornada para cerrar el Apertura 2017:

"Siempre hay algo que mejorar pero lo veo bastante bien, sólido, muy bien conjuntado, como siempre un grupo muy sano, creo que siento un León poderoso" agregó.